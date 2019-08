Amazon'un Lord of the Rings Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Amazon’un hayata geçireceği Lord of the Rings dizisi üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Açığa çıkan yeni bilgilere göre, dizinin bütçesi 1 milyar dolardan fazla olacak ve ilk sezonu tam 20 bölümden oluşacak. İşte Lord of the Rings dizisiyle ilgili bilmeniz gereken her şey.

Geçtiğimiz yıl J.R.R. Tolkien’ın fantastik kurgu başyapıtı Lord of the Rings’in (Yüzüklerin Efendisi) kullanım haklarını televizyon dizisine uyarlamak için satın alan Amazon, görkemli projesine durdurak vermeden devam ediyor.

Bildiğiniz üzere, Lord of the Rings dizisinin oyuncu kadrosuna katılan ilk isim Markella Kavenagh olmuştu. Daha önce The Cry ve Picnic at Hanging Rock gibi dizilerde rol alan genç aktris, seride Tyra karakterini canlandıracak.

Amazon dizisi Lord of the Rings hakkında bildiklerimiz elbette bununla sınırlı değil. İlk iki bölümünü Jurassic World: Fallen Kingdom filminin yönetmeni J.A. Bayona’nın yöneteceği fantastik seri, JD Payne, Patrick McKay ve Game of Thrones senaristlerinden Bryan Cogman’ın kaleminden çıkacak.

Lord of the Rings dizisinin danışmanlarından Eski İngiliz edebiyatı profesörü Tom Shippy ile bir röportaj gerçekleştiren Deutsche Tolkien Gesellschaft, merakla beklenen seri hakkındaki detayları gün yüzüne çıkardı. Shippy’e göre Lord of the Rings dizisinin ilk sezonu, 20 bölümden oluşacak.

Dizinin, Tek Yüzük’ün yaratılışı, Sauron’un yükselişi ve ilk yenilgisinin dahil olduğu 3441 yıllık bir dönemi ele alacağını söyleyen Shippy, projeye ayrılan bütçenin 1 milyar dolardan fazla olduğunu belirtti.

İkinci Çağ’da geçecek olan seride Elrond, Galadriel ve Celeborn gibi bilinen karakterlerin yer alabileceğini ifade eden İngiliz edebiyatçı, dizinin orijinal üçlemenin neredeyse üç buçuk bin yıl öncesine uzanan bir dönemi konu alacağı için, doldurulması gereken çok fazla boşluk olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan Lord of the Rings üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson’ın projeye dahil olması için görüşmeler hala devam ediyor.

Televizyon için yapılmış en büyük yapımlardan biri olması beklenen serinin 2021 yılında izleyicilerle buluşması bekleniyor.