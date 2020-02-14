Amazon'un Talebi ile Pentagon'un Bulut Projesi Durduruldu

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bilgi teknolojileri alanında modernleştirilmesine yönelik olarak Microsoft'a verdiği proje, Amazon’un itirazıyla durduruldu. Amazon’un ihaleye yönelik açtığı dava sonucu Washington DC Bölge Mahkemesi, projenin başlamasını durdurma kararı aldı.

Amazon, Pentagon ve Microsoft arasında bulut teknolojisi alanında gerçekleştirilmesi planlanan ve kısaca JEDI olarak bilinen Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi ihalesi ile ilgili olarak, ihalenin taraflı ve hatalı bir değerlendirme ile Microsoft’a verildiği gerekçesiyle dava açtı. Davada yargıçlık yapan Campbell-Smith, ihale davasının devam etmesini gerekçe göstererek projeyi durdurdu.

Davaya itiraz edilmesine yönelik olarak bulut bilişim sistemleri alanında çalışmalar yürüten Amazon Web Services’ın durdurma kararının yanlış olması ihtimaline karşı 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar verildi.

Pentagon’un JEDI ihalesi normalde geçtiğimiz ekim ayında 10 milyar dolar karşılığında Microsoft’a verilmişti. Bakanlığın tüm verilerinin buluta taşınmasını içeren projenin 10 yılda tamamlanması planlanıyordu.

Amazon dava ile ilgili yaptığı açıklamada, JEDI ihalesinin değerlendirme sürecinde eksiklikler, hatalar ve taraflılık olduğunu söyleyerek bunların incelenerek düzeltilmesini istediklerini söyledi. Proje durdurma kararına yönelik olarak Pentagon'dan ise henüz yanıt gelmedi.