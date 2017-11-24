Amazon'un Türkiye Pazarına Gireceği Tarih Belli Oldu

ABD merkezli dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında boy göstermek için girişimlere resmen başlamıştı. Amazon'un nasıl ve hangi yöntemle Türkiye'ye giriş yapacağı henüz netleşmezken, ne zaman sorusu bugün itibarıyla yanıtını buldu.

Amazon'un Türkiye pazarına giriş yapacağı haberleri, yaklaşık 4 ay önce gündeme gelmişti. E-ticaret denince akla gelen ilk şirketlerden bir tanesi olan Amazon, şirket yatırımını sıfırtan başlatacağı gibi halihazırda faaliyet gösteren bir şirketi de bünyesine katarak, Türkiye'deki müşterilere merhaba diyebilir.

Amazon'un, uzun zamandır gündemi meşgul eden Türkiye macerası, Temmuz 2018'de başlayabilir. Bloomberg HT'nin Türkiye'deki e-ticaret sektörü içerisinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dev şirket önümüzdeki yıl Temmuz ayında, Türkiye pazarına girecek.

ABD’li şirketin Türkiye faaliyetlerini hangi stratejiyle başlatacağı da şimdiden merak konusu oldu. Ancak Türkiye'nin geçen yıl e-ticaret sektöründe hacminin 17.5 milyar dolara ulaştığını düşünürsek, Amazon'un bu potansiyelden yararlanma fikri oldukça doğru bir adım olabilir.

Piyasa değeri 565 milyar dolar olan Amazon, Temmuz ayında Facebook'u geçerek dünyanın en değerli dördüncü şirketi ünvanına sahip olmuştu.