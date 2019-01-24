Amazon'un Yeni Robotu Scout Teslimatlara Başladı!

ABD merkezli online perakende devi Amazon, son günlerde yeni teslimat robotu olan Amazon Scout ile gündemde. 6 tekerlekli, elektrikli batarya ile çalışan robot kendi kendine sürüş sistemi ile yürüme hızında kaldırımı takip ederek müşterinin vermiş olduğu siparişi kolayca evinin önüne kadar getirmekte.

Bugünden itibaren, Washington’ın Snohomish bölgesinde bir mahallede paketleri teslim etmeye başlayan robotun tüm parçalarının Amazon tarafından tasarlanıp üretildiği açıklandı.

Teslimat Süreci Nasıl İşleyecek?

Amazon yaptığı açıklamasında Snohomish bölgesinde yaşayan müşterilerin normalde olduğu gibi internet üzerinden sipariş vereceğini ve verilen sipariş sonrası teslimatın Amazon’un güvenilir iş ortakları veya Scout tarafından gerçekleşeceğini söyledi. 6 adet Scout robot ile teslimatların başlayacağını duyuran şirket, robotların Pazartesi’den Cuma’ya sadece gündüzleri hizmet vereceğini açıkladı.

İlk zamanlarda robotların yanında 1 Amazon çalışanının bulunacağını belirten şirket, Amazon Scout’u Seattle’daki araştırma ve geliştirme laboratuvarında geliştirdiklerini, yapılan testlerde Scout'un yayalar ve evcil hayvanlar gibi engellerle güvenle başa çıkabileceğini iddia etmekteler.

Scout'un depolama kapaklarının yalnızca doğru insanlar için açıldığından emin olmak için müşterilerin kimliğini nasıl doğrulayacağı henüz bilinmemekte. Ayrıca lokasyonda olmadığınız zaman Scout'un paketi evinizin içine bırakıp bırakmayacağı açıklanmadı. Şimdilik Scout'tan bir paket teslim almak için evde bulunulması gerekecek gibi görünüyor.

Çok sevimli duran Amazon Scout hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Scout ülkemize gelir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!