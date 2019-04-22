Amazon Üzerinden Bitcoin İle Alışveriş Yapabileceksiniz!

Neredeyse birçok platform üzerinden Bitcoin ile işlem yapmak mümkün. Son olarak Bitcoin ödeme sisteminin geçerli olduğu yerlerden birisi de Amazon oldu.

Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışan Amazon, ödeme çeşitlerini mümkün olduğunca arttırmaya çalışıyor. Ödeme çeşitliliği arttıkça, müşterilerinin daha çok alış veriş yaptığını gören Amazon, son olarak Bitcoin’in beta testlerine başladı.

Amazon, Bitcoin ile ödeme için beta testine başladı

Sistemi aktifleştirmek isteyen Amazon şirketi, öncelikli olarak bunu 250 kullanıcı ile yaptı. Beta testlerinde görüldüğü kadarıyla Bitcoin üzerinden alışveriş ile ilgili herhangi bir problem bulunmuyor.

Kripto para ile ödeme yapmak için Moon denilen bir ödeme girişimi kullanıldı. Moon, lightning ile uyumlu bir cüzdan kullanılarak çok rahat bir şekilde ödemeye imkan tanıyor.

Bu ödeme yöntemi için 250 farklı kullanıcıya beta testi imkanı verildi. Şu an için bu 250 kullanıcı herhangi bir soruna neden olmadı. Moon Ceo’su Ken Kruger tarafından yapılan açıklamada; QR kod yardımıyla ödeme yapmanın çok kolay olduğu ifade edildi. Görünüşe göre 1 yıl içerisinde tüm e-ticaret sitelerinde Bitcoin’e izin verilecek. Sizce Bitcoin ile ödeme yöntemi yeteri kadar yayılacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.