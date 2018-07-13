Amazon ve CEO Jeff Bezos Gelirleriyle Rekor Kırıyor

Şirket tarihinin en yüksek hisse değerine ulaşan Amazon'un haricinde CEO'su Jeff Bezos da kazancıyla dudakları açık bırakıyor. Amazon şu anda 866,5 milyar dolar değere sahip iken CEO Bezos'un ise 147,5 milyar dolarlık servete sahip olduğu ifade ediliyor.

ABD'nin ve dünyanın en büyük e-ticaret portallarından olan Amazon, güne iyi başlamış durumda. New York borsasında dünkü değeri 1.755 dolar olan Amazon'un yaklaşık yüzde 2,4 artışla 1.798 dolara kadar tırmandığı dile getirildi. Şirketin piyasa değeri ise 20 milyar daha artarak ortalama 865 milyar dolar oldu.

Şu anda ABD pazarında 951 milyar dolar ile Apple'dan sonraki en büyük ikinci şirket konumunda olan Amazon'un ulaştığı rakamlar şirket tarihinde bir ilk oldu. Ancak her geçen gün kullanıcı sayısında artış yaşamayı başaran e-ticaret devinin bu rakamı da kısa sürede geçebileceği düşünülüyor.

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Ayrıca değer kazanan tek şey Amazon olmadı. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos, servetine servet katmayı başardı. Bezos'un serveti bugün 3,1 milyar dolar artarak 147,5 milyar dolara kadar tırmandı. Bu anlamda Bezos, en yakın takipçisi olan Bill Gates'in 93.8 milyar dolarlık servetiyle olan farkını da artırmayı başardı.

Peki ya siz Amazon ve Jeff Bezos'un bu başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!