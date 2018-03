Amazon ve Twitch, Ücretsiz Oyunlar Dağıtmaya Devam Edecek

Twitch, son yıllarda giderek büyüyerek ve yaygınlaşarak oldukça popüler bir çevrimiçi platform haline geldi. Bilindiği üzere Amazon, 2014 yılında Twitch’i satın almıştı ve Amazon şu sıralar, Twitch’in sahip olduğu müşteri topluluğunu elinde tutabilmesi ve daha da büyütebilmesi adına çeşitli kampanyalar düzenleme yoluna gidiyor. Şirket, özellikle de Prime müşterilerini elinde tutabilmek için bu müşterilerine ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam edecek.

Twitch Salı günü yaptığı açıklamada, Superhot ve Oxenfree isimli iki oyunun, Perşembe gününden itibaren Premium müşterilerine ücretsiz olarak verileceğini duyurdu. Bu oyunların ardından 1 Nisan’da da Tales from the Borderlands ve SteamWrold Dig 2 isimli oyunlar ücretsiz olarak dağıtılacak. Twitch tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ve Nisan ayı boyunca Prime müşterilere ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlar şunlardan oluşuyor:

Mart ayında dağıtılacak ücretsiz oyunlar

• Superhot

• Shadow Tactics

• Tales from Candlekeep

• Oxenfree

• Mr. Shiftly

Nisan ayında dağıtılacak ücretsiz oyunlar

• Tales from the Borderlands

• SteamWorld Dig 2

• Kingsway

• Tokyo 42

• Dubwars

Just Announced! Free Games with Prime! Starting Thursday 3/15, we're upgrading your membership by giving you a collection of FREE GAMES EVERY MONTH! More info, including March and April games: https://t.co/GxaCK30F4w pic.twitter.com/hoteYmvArc