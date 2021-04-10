Amazon'un Veri Merkezini Bombalamak İsteyen Adam Yakalandı

Amazon'un veri merkezini bombalayacak adam FBI tarafından tutuklandı. ABD'nin Virginia eyaletinde bir veri merkezini havaya uçurmayı planladığı iddia edilen Seth Aaron Pendley isimli adamın, patlayıcıyla Amazon veri merkezlerine saldıracağı belirtildi.

ABD'nin Teksas Bölgesi savcısı, Virginia'daki Amazon Web Hizmetleri merkezini bombalamayı planladığı iddia edilen bir adamın tutuklandığını söyledi. FBI, Amazon binasını patlayıcıyla yıkmaya yönelik kötü niyetli girişim nedeniyle federal mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

FBI'a göre Seth Aaron Pendley, Amazon'un veri merkezlerinden birini havaya uçurma planının bir parçası olarak gizli bir FBI ajanından C4 plastik patlayıcı satın almaya çalıştı. İnternetin yaklaşık yüzde 70'ini öldürmek ve oligarşiyi devirmek istediğini iddia eden Pendley'nin, 6 Ocak Capitol isyanında da boy gösterdiği belirtildi.

ABD Başsavcı Vekili Prerak Shah soruşturmayla ilgili açıklamasında, "FBI'dan bu saldırıyı bildirenler, bir dizi teknoloji çalışanının hayatını kurtarmış olabilir. Adalet Bakanlığı, şiddete kalkışmayı amaçlayan ülke içi aşırılık yanlılarını, hangi siyasi duygu böyle yapmaya sevk ederse etsin, tutuklamaya kararlı." dedi.

Bir Amazon Web Hizmetleri sözcüsü yaptığı açıklamada FBI'a teşekkür etti. Sözcü, "Personelimizin ve müşteri verilerinin güvenliğini inanılmaz derecede ciddiye alıyoruz ve herhangi bir potansiyel tehdit için çeşitli vektörleri sürekli olarak gözden geçiriyoruz" ifadesini kullandı.

Amazon'un veri merkezini bombalayacak adam

Amazon, özellikle Capitol isyanının ardından sağcı sosyal medya platformu Parler'a bulut hizmeti vermeyi bıraktıktan sonra, 6 Ocak ayaklanmalarını destekleyenlerin öfkesine maruz kaldı. Amazon'un mahkeme belgelerinde atıfta bulunduğu birkaç gönderi, Amazon CEO'su Jeff Bezos'a yönelik tehditler ve Amazon tesislerini bombalama çağrılarını içeriyordu.

Pendley'nin ise Parler'ı kullandığına dair bir gösterge yok. Şikayete göre Pendley, planladığı patlamanın ABD hükümetinden zalimce bir tepkiye yol açacağına ve daha fazla insanı hükümet karşıtı davasına katılmaya teşvik edeceğine inanıyordu.

Soruşturma dosyası, Pendley'in planının ekran görüntülerini alındıktan sonra, bir muhbirin Pendley'i tanımlamasına yardımcı olduğunu söylüyor. Gizli bir ajan, Pendley'nin federal kurumlara internet hizmeti sağladığına inandığı sunucuları karşı patlayıcı alma niyetini öğrenmek için Signal'de şüpheli ile konuştu.

FBI ayrıca mahkeme celbi ile alınmış özel Facebook mesajlarını ve fiziksel gözetimden gelen raporları kanıt olarak kullandı.

Memurlar Perşembe günü Pendley'i tutukladıktan sonra, evini aradılar ve planıyla ilgili elle çizilmiş haritalar, notlar ve bilgi kartlarının yanı sıra otomatik bir tüfek parçası, oyuncak tabancaya benzeyen bir tabanca, peruk, maske bulduklarını dile getirdiler.