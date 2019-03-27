Amazon, Volkswagen'e Bulut Servisi Kuracak

Almanya’nın lider otomobil üreticisi Volkswagen ile dünyanın en büyük online perakende şirketi Amazon, yakında resmi olarak açıklanacak yeni bir “endüstri bulut platformu” oluşturulması üzerinde anlaşmaya vardı.

Alman Sueddeutsche gazetesinin Volkswagen’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu bulut platformu, Volkswagen’in fabrikalarındaki üretkenliğin artmasında kilit bir rol oynayacak.

Amazon’un oluşturacağı endüstri bulut platformu, Volkswagen'in 122 araç üretim fabrikasını ve depolarını birbirine bağlayacak. Alman devi bu sayede, araç teslimatı, seri üretim hattı ve Wolfsburg'daki merkez binası olmak üzere, tüm şubelerindeki süreci yakından takip edebilecek.

Sueddeutsche, iki şirket arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen duyurulacağını belirtiyor.

Amazon her ne kadar e-ticaret sektöründeki baskınlığıyla bilinse de, aynı zamanda büyük bir bulut bilişim şirketi. Jeff Bezos’un sahibi olduğu firma, Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ile yarışıyor.

Amazon’un bulut servisi hizmeti verdiği tek kurum Volkswagen değil. ABD’li şirket, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için 3 yıl önce geliştirmeye başladığı gizli bulut servisini geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu.

Online e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, ABD hükümeti ile ülkedeki istihbarat birimlerinin altyapılarılarını modernize etmek ve daha fazla bilgiyi, daha hızlı bir şekilde sunan bir bulut servisi inşa etmek üzere 600 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Alman devi Volkswagen ise geçtiğimiz şubat ayında Microsoft ile otomobillerde bulut bağlantısını yaygınlaştırmak için stratejik işbirliğini artırma kararı almıştı.