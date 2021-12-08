Amazon Web Services Çöktü: Binlerce Site Erişilemez Durumda

Amazon Web Services çöktü. Facebook, Disney Plus, Alexa ve daha fazlası AWS kesintisinden etkileniyor. Amazon kesintiyle ilgili çalıştığını söylerken, arızaya yol açan hatalar da belli oldu.

İnternetin pek çok popüler web sitesi, Amazon Web Services (AWS) ağının büyük bölümünün birden fazla kesintiye uğramasından sonra uzun süreli sorunlar yaşadı.

Gerçek zamanlı kesinti izleme hizmeti DownDetector'dan alınan veriler, olayın yaklaşık 18:30'da başladığını (7 Aralık) ve gün boyunca Avrupa, Asya ve ABD'de binlerce kullanıcının sorunları kaydettiğini gördü.

Amazon.com ile birlikte Alexa, Prime Video, Ring ve Chime gibi Amazon hizmetlerinin yanı sıra Facebook ve Disney Plus dahil olmak üzere diğer büyük web siteleri ve daha fazlası sorun yaşıyor gibi görünüyordu.

Arıza süresi nasıl tespit edildi diye merak ediyorsanız: Popüler web sitelerinin aktif veya pasif olup olmadığını proaktif olarak izleyen bir dizi çevrim içi hizmet vardır. Bunlar, özellikle web sitesi oluşturucuları veya web barındırma kullanıcıları için yararlı olan, web sitesi izleme hizmetlerinin bir çeşididir.

Amazon Web Services neden çöktü?

Amazon'un resmi durum panosu gün boyunca, Virginia'da barındırılan AWS ABD Doğu-1 bölgesini merkez alan ve diğer bölgelerdeki bazı kullanıcıların herhangi bir kesinti görmediğini belirten mesajlarla güncellendi.

Etkilenen hizmetler arasında EC2, Connect, DynamoDB, Glue, Athena, Timestream ve Chime ile ABD-Doğu-1'deki diğer AWS Hizmetleri yer aldı ve yönetim kurulu genelinde artan API hata oranları görüldü.

Kesintiler, Amazon DynamoDB ve Amazon Elastic Compute Cloud ile artan API hata oranlarının yanı sıra iletişim merkezi çağrılarını yöneten Amazon Connect dahil olmak üzere bir dizi temel AWS hizmetine odaklandı.

Resmi AWS kontrol paneli şu ifadeyi yayınladı: "Ağ cihazı sorunlarının çözülmesiyle, şu anda bozulan hizmetleri kurtarmak için çalışıyoruz. Hizmet Sağlığı Kontrol Paneli'ndeki uygun giriş içinde bozulmuş hizmetler için ek güncellemeler sağlayacağız."

AWS Management Console ve AWS Support Center da tüm bölgelerde artan hata mesajları aldıklarını doğruladı.

AWS Management Console, müşterilerin kendi AWS hizmetleri paketine erişmeleri için merkezi bir merkez görevi görerek, bulut bilişim ve bulut depolamanın tüm gamını yönetmelerine olanak tanıyor.