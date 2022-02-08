Amazon, Zihin Okuyan Yapay Zeka Alexa Reklamıyla Ürküttü

Amazon, yapay zekayla desteklenen sanal asistan Alexa için yeni bir reklam filmi yayınladı. Reklam filminde Scarlett Johansson’a Colin Jost eşlik ediyor. Ancak yapay zeka Alexa’nın önsezi yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı bu reklam filmi, izleyenleri biraz ürküttü. Reklamda bir çifti canlandıran Johansson ve Jost, Alexa’nın zihin okuma yeteneği ile birçok zor durumda kalıyor.

Reklam, Colin Jost ve Scarlett Johansson çiftinin Alexa’ya evde oyun günü düzenleyeceklerini bildirmeleriyle başlıyor. ‘Hey Alexa, oyun günü’ cümlesini algılar algılamaz Alexa, televizyonu açıyor, ışıkları kısıyor ve Prime Video’da bir futbol videosu başlatıyor. Ardından ise akıllı dolabı da çalıştırarak içindeki içecekleri hemen soğutmaya başlıyor.

Amazon Alexa Aklımızı Mı Okuyor?

Reklamda, Alexa’nın yaptığı hamleler üzerine Jost ve Johansson çifti birbirlerine ‘Vay canına. Sanki aklımızdan geçenleri okuyor gibi’ diyerek şaşkınlıklarını ifade ediyor. Ancak yapay zekaya sahip sesli asistanın marifetleri içecekleri soğutmak ve televizyonu açmakla sınırlı kalmıyor tabiki.

Evli çiftin uyanıp birbirlerine ‘günaydın’ dediği sahneyle devam eden reklam filminde, Alexa aniden taze naneli ağız gargarası sipariş verdiğini söylüyor. Fakat böyle bir istekte bulunulmamasına rağmen Alexa’nın gargara sipariş etmesi; Colin Jost’un Scarlett Johansson’un nefesinden rahatsız olduğunu ortaya çıkarıyor.

Yapay zekanın geldiği noktayı izleyiciye gösteren bu reklam filmini Amazon’un kurucusu ve eski CEO’su Jeff Bezos sosyal medya hesabında paylaştı. Jeff Bezos videoyu, ‘Hey Alexa, yeni Super Bowl reklamımızı oynat’ notuyla paylaştı. Videoyu yayınlayan ünlü milyardere, ‘Hey Jeff bunu sil, çünkü artık Amazon CEO’su değilsin.’ şeklinde esprili yorumlar da yapıldı.

Alexa’nın Düşünce Okumasının Ardındaki Sır

Amazon Alexa aslında yapay zeka geliştirmesiyle insanların düşüncelerini okumuyor. Yalnızca ‘Önseziler’ özelliği ile günlük rutinleri, alışkanlıkları ve aktiviteleri genellikle hangi durumlarda gerçekleştirdiğinizi düzenli olarak takip ediyor. Böylece zamanla sizden biri oluyor ve siz daha söylemeden ne istediğinizi anlayabiliyor.

Bu özelliği kullanmak istemiyorsanız ‘Hey Alexa, önsezileri kapat’ diyerek asistanın sizi takip etmesini durdurabilirsiniz. Ayrıca Alexa uygulamasındaki Önsezi ayarları aracılığıyla da özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.