Amazon'un Yeni Logosu Hitler'e Benzetildi: Sosyal Medya Ayakta

Amazon'un yeni logosunda Hitler'in bıyığı var tartışması sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz dönemde test amaçlı olarak bazı kullanıcılarda görülen uygulamanın yeni logosu Amazon'un başına iş açacak gibi. Ancak şirket tüm bu iddialar karşısında logoyu değiştirmeyi de ihmal etmedi.

Bu yıl Ocak ayında piyasaya sürülen yeni Amazon uygulama simgesi, üzerinde mavi renkli bir bant şeridi bulunan kahverengi bir karton kutu tasarımına sahipti. Ancak sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, şirketin imzası olan gülümseyen ok logosunun üzerinde bulunan mavi renkli bandın, Adolf Hitler'in bıyığına benzediğini belirtti.

Diş fırçası bıyığı olarak adlandırılan bu bıyık tasarımı, Adolf Hitler ile sonsuza dek ilişkilendirilmeden önce 1900'lerin başında Charlie Chaplin gibi komedyenler tarafından popüler hale getirildi.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u