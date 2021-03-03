Amazon'un Yeni Logosu Hitler'e Benzetildi: Sosyal Medya Ayakta

Amazon'un yeni logosunda Hitler'in bıyığı var tartışması sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz dönemde test amaçlı olarak bazı kullanıcılarda görülen uygulamanın yeni logosu Amazon'un başına iş açacak gibi. Ancak şirket tüm bu iddialar karşısında logoyu değiştirmeyi de ihmal etmedi.

Bu yıl Ocak ayında piyasaya sürülen yeni Amazon uygulama simgesi, üzerinde mavi renkli bir bant şeridi bulunan kahverengi bir karton kutu tasarımına sahipti. Ancak sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, şirketin imzası olan gülümseyen ok logosunun üzerinde bulunan mavi renkli bandın, Adolf Hitler'in bıyığına benzediğini belirtti.

Diş fırçası bıyığı olarak adlandırılan bu bıyık tasarımı, Adolf Hitler ile sonsuza dek ilişkilendirilmeden önce 1900'lerin başında Charlie Chaplin gibi komedyenler tarafından popüler hale getirildi.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

Amazon'un yeni logosunda Hitler'in bıyığı var tartışması

Amazon ise nihai tasarımı dünya çapında sunmadan önce tüm bu baskılar sonucunda simgeyi değiştirmek zorunda kaldı. Amazon, uygulama simgesindeki iki tonlu katlanmış bir bant parçası ve bıyık tarzı yapıştırıcıyı değiştirerek kullanıcıların bu geri tepmesini tamamen önlemeye çalışıyor.

Bir Amazon sözcüsü, şirketin her zaman müşterileri memnun etmek için yeni yollar araştırdığını söyledi. The Verge'e konuşan sözcü, "Yeni simgeyi, müşteriler alışveriş yolculuklarına telefonlarında başladıklarında, tıpkı kapılarının önünde kutuları gördüklerinde yaptıkları gibi beklenti, heyecan ve neşe uyandıracak şekilde tasarladık" dedi.

Ancak güncellenmiş simgenin de yeni bir benzerliğe yol açtığını belirtmek gerekiyor. Twitter'daki bazı kullanıcılar güncellenmiş Amazon uygulama simgesini Avatar: The Last Airbender's animasyonunda yer alan Aang'a benzetti.

i keep thinking the new amazon app logo is aang from avatar 😭 pic.twitter.com/YkIdcvNruh — 𝑁𝑜𝑘𝑒𝑠🃏 (@ixNOKES) March 2, 2021

Yine de sosyal medya, her kullanıcının kurumsal marka imajını rahatça eleştirmesini ve bunlara ağırlık vermesini bir hayli kolaylaştırdı. Grafik tasarım firması Digital Ink'in kreatif direktörü Jason Forrest, bu geri bildirimin tasarım sürecine gerçekten yardımcı olabileceğini söyledi.

Forrest, "Haklı olarak öyle düşünüyorum, internetteki kullanıcılar bu şeylere karşı daha duyarlı" dedi. Forrest, tüm kurumsal markalara karşı tepkinin iyi olması mümkün olmadığını da dile getirdi. Ancak Forrest'a göre insanlar, markalara duygusal olarak yatırım yapıyorlar.

Peki ya siz Amazon'un yeni logosu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce gerçekten Hitler'in bıyığına benziyor mu? Güncellenen diğer logonun Avatar'dan Aang'a benzediğini düşünüyorsanız görüşlerinizi bizimle paylaşın.