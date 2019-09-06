Amazon Yeni Nesil Televizyon Kutusunu Tanıttı

Eğer yeni bir televizyon kutusu (tv box) arıyorsanız, Amazon’un 'Fire TV Cube' adlı yeni nesil cihazı tam da aradığınız şey olabilir. Yeni cihazın genel tasarımı, selefinin tasarımıyla aynı olsa da Amazon’un yeni cihazın iç kısmında bazı iyileştirmeler yaptığını belirtelim.

Amazon, Fire TV Cube’ün gücünü altı çekirdekli bir işlemciden aldığını ve bu sayede selefinden iki kat daha güçlü olduğunu söylüyor. Yeni cihaz, Dolby Vision ve 4K UHD içeriklere erişim ve bunları 60 fps’te oynatma özelliğine sahip. Ayrıca bu bir Amazon ürünü olduğu için, akıllı asistan Alexa desteği de mevcut.

Bu da demek oluyor ki, kullanıcılar isterlerse Fire TV Cube cihazlarını sesli komutlarla da kontrol edebilecek. Buna içerikte gezinme, ana sayfaya gitme ve seçim yapma gibi yetenekler de dahil.

Amazon Fire TV Başkan Yardımcısı Marc Whitten "Geçtiğimiz yıl boyunca, bu geri bildirime dayanarak Fire TV Cube deneyimini Çoklu-Oda Müziği, İzleme Modu ve Alexa haberleşmeleri de dahil olmak üzere onlarca yeni özellik ile genişletmeye ve geliştirmeye devam ettik. Buradan öğrendiklerimiz sayesinde ikinci nesil Fire TV Cube'ü geliştirebildik ve bu yeni deneyimi dünya çapındaki müşterilerimize sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz." diye konuştu.

Yeni nesil Fire TV Cube 10 Ekim’den itibaren satışa sunulacak ve 120 dolarlık (yaklaşık 685 TL) fiyat etiketine sahip olacak.