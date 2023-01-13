Amazon Yeni Teslimat Seçeneğini Duyurdu: Randevulu Teslimat
Amazon, Prime müşterilerine özel yeni teslimat seçeneğini duyurdu. İşte yeni teslimat seçeneği "Randevulu Teslimat"ın detayları!
Amazon yeni teslimat hizmeti "Randevulu Teslimat" seçeneğini duyurdu. Artık Amazon Türkiye müşterileri, alt sepet limiti olmaksızın faydalanabilecekleri "Randevulu Teslimat" hizmeti sayesinde satın aldıkları ürünlerin teslimatlarının, siparişi takip eden bir hafta boyunca kendileri için uygun bir zaman diliminde doğrudan adreslerine gerçekleştirilmesini talep edebilecek.
Müşterilerin alışveriş deneyimini hiç olmadığı kadar kolaylaştıran yeni teslimat seçeneği şu anda Türkiye'de ilk ve tek Amazon'da bulunuyor. Randevulu Teslimat adı verilen bu hizmet sayesinde haftanın 6 günü 08.00 ila 22.00 arasında bir saatte müşteriler doğrudan belirttiği adrese teslimat yapılmasını talep edebilecek.
Tüm Amazon Türkiye müşterilerinin alt sepet limiti olmadan faydalanabilecekleri bu yeni hizmet ilk etapta 35 ilde geçerli olacak. Prime üyesi olmayan Amazon müşterileri Randevulu Teslimat hizmetinden gönderim başı 14,90 TL karşılığında faydalanabilecekken Amazon Prime üyeleri hizmete ücretsiz olarak erişebilecek.
Amazon Prime Mevcut Teslimat Seçenekleri
- Aynı gün teslimat: İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin belirli ilçelerinde yaşayan Prime üyeleri, seçili Prime ürünleri için öğlen 12'den önce verdikleri tüm alışverişlerinde, İstanbul için pazar günleri dahil aynı gün teslimat ayrıcalığından faydalanabiliyor.
- Ertesi gün teslimat: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir ve 13 şehirde yaşayan Prime üyeleri, seçili Prime ürünlerinde teslimatlarını herhangi bir ek ücret olmaksızın ertesi gün adreslerine teslim alabiliyor.
- 2 güne kadar teslimat: Aralarında Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Rize'nin bulunduğu 27 şehirdeki Prime üyeleri, 2 güne kadar teslimat hizmetinden yararlanabiliyor.
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