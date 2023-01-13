Amazon Yeni Teslimat Seçeneğini Duyurdu: Randevulu Teslimat

Amazon yeni teslimat hizmeti "Randevulu Teslimat" seçeneğini duyurdu. Artık Amazon Türkiye müşterileri, alt sepet limiti olmaksızın faydalanabilecekleri "Randevulu Teslimat" hizmeti sayesinde satın aldıkları ürünlerin teslimatlarının, siparişi takip eden bir hafta boyunca kendileri için uygun bir zaman diliminde doğrudan adreslerine gerçekleştirilmesini talep edebilecek.

Müşterilerin alışveriş deneyimini hiç olmadığı kadar kolaylaştıran yeni teslimat seçeneği şu anda Türkiye'de ilk ve tek Amazon'da bulunuyor. Randevulu Teslimat adı verilen bu hizmet sayesinde haftanın 6 günü 08.00 ila 22.00 arasında bir saatte müşteriler doğrudan belirttiği adrese teslimat yapılmasını talep edebilecek.

Tüm Amazon Türkiye müşterilerinin alt sepet limiti olmadan faydalanabilecekleri bu yeni hizmet ilk etapta 35 ilde geçerli olacak. Prime üyesi olmayan Amazon müşterileri Randevulu Teslimat hizmetinden gönderim başı 14,90 TL karşılığında faydalanabilecekken Amazon Prime üyeleri hizmete ücretsiz olarak erişebilecek.

Amazon Prime Mevcut Teslimat Seçenekleri