Amazon, ‘Yüzüklerin Efendisi’ Dizisi Hakkındaki Detayları Paylaştı

Geçtiğimiz yıl J.R.R. Tolkien’ın fantastik kurgu başyapıtı 'Lord of The Rings' (Yüzüklerin Efendisi) romanlarının kullanım haklarını televizyon dizisine uyarlamak için satın alan Amazon, uzun süren sessizliğini bozarak projeyle ilgili detayları paylaştı.

Lider olduğu e-ticaret piyasasının yanı sıra Prime adıyla online dizi ve sinema sektöründe de ciddi biçimde yatırımlar yapan Amazon, Yüzüklerin Efendisi hamlesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Maliyetiyle HBO’nun amiral gemisi Game of Thrones da dahil olmak üzere bütün televizyon dizilerini gölgede bırakması beklenen projenin, sadece bir sezonun 100 ila 150 milyon dolara mal olabileceği kaydediliyor. Nitekim gelen haberlere göre Amazon, ikonik serinin telif haklarını elinde bulunduran Warner Bros’a 1 milyar dolardan fazla ödeme yapabilir.

Deadline’ın haberine göre, göreve yeni atanan Amazon Stüdyoları başkanı Jennifer Salke Yüzüklerin Efendisi projesiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Salke, projenin henüz planlama aşamasında olduğunu söylüyor. Bu da muhtemelen yakın gelecekte herhangi bir şey beklemememiz gerektiği anlamına geliyor.

Ünlü yönetmen Peter Jackson da dahil olmak üzere, sinema endüstrisinin birçok ismiyle görüşmelerde bulunduklarını belirten Salke, söz konusu kişilerden hangilerinin projeye daha uygun olduğunu belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

Salke ayrıca, yönetmen koltuğunda Jackson’ın oturduğu ikonik üçleme de olduğu gibi Yeni Zelanda’nın iyi bir tercih olabileceğini, ancak başka yerlere de baktıklarını söyledi.

Amazon’un Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin konusuna sadık kalması ve kitapları okuyan veya filmleri izleyen insanların aşina olduğu karakterleri öne çıkarması bekleniyor.