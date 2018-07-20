AMC ile Ortaklık Kuran Facebook, Sinema Bileti Satacak

Amerikan sinema endüstrisi, daha genç kitlelere hitap etmek için yeni yollar deniyor. AMC Entertaiment ve Facebook arasındaki ortaklık gereği, artık müşteriler sinema biletlerini Facebook üzerinden alabilecekler.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook ile Hollywood’un en büyük sinema zinciri, bilet satışına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Variety ’e göre, iki şirket arasında imzalanan anlaşma sayesinde, Facebook kullanıcıları birkaç gün içinde sinema biletlerini sosyal medya platformu üzerinden alabilecekler.

Facebook’un halihazırda kendi film platformu var, ancak AMC ile yapılan ortaklık bu özelliğin çok daha geniş kitlelere hitap etmesini sağlayacak. Zira ikili arasındaki anlaşmaya ABD’nin en büyük sinema bileti satıcıları Fandango ve Atom Tickets da dahil oldu.

Sosyal medya devi, “Filmler” sekmesi ile kullanıcıların yakınlarındaki sinema salonlarına, vizyondaki filmlerin konusuna ve seanslarına kadar birçok şeye erişmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar, platforma gelecek yeni özellik ile birlikte filmlerin seanslarına tıkladıktan sonra yukardaki iki satıcıdan birisi seçenerek biletlerini online olarak alabilecekler. Özelliğin önümüzdeki günlerde tüm AMC sinemalarını kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.

“İnsanların sinemada izleyebilecekleri filmleri bulmak için Facebook’u kullandıklarını biliyoruz” diyen Facebook bilet satın alma projesi yöneticisi Swapna Joshi, AMC ile iş ortağı oldukları için çok büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.

AMC Entertaiment, 2016 yılında Odeon Cinemas, UCI Cinemas, ve Carmike Cinemas’ı alarak Amerika Birleşik Devletleri’nin ve aynı zamanda dünyanın en büyük sinema salonu zinciri haline gelmişti.