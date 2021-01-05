AMD 15 Yıl Sonra Intel'i Sollamayı Başardı: Şaşırtan Rakamlar

Masaüstü pazarında AMD 15 yıl sonra Intel'i solladı. Özellikle 2017 yılında duyurulan Ryzen serisiyle atağa kalkan AMD, 15 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi ve masaüstü pazar payında Intel'in önüne geçmeyi başardı.

PassMark'ın açıkladığı son verilere göre AMD 15 yıl sonra ilk kez küresel masaüstü işlemci pazar payında Intel'i geride bıraktı. Yeni çıkan raporlar, AMD'nin bir zamanlar işlemci alanındaki liderliğine yeniden ulaştığını gösteriyor.

Karşılaştırma devi PassMark Software'in 2021'in 1. çeyreğine ilişkin en son sonuçları, AMD'nin dünya çapındaki masaüstü CPU pazarında yüzde 50,8 pay aldığını ve yüzde 49,2 ile Intel'i geride bıraktığını ortaya koyuyor.

(AMD ve Intel masaüstü işlemci pazar payı)

AMD 15 yıl sonra masaüstü pazarında Intel'i solladı

ABD'li teknoloji devi AMD en son 2006'nın ilk çeyreğinde en son öne geçtiğinde yüzde 53,9'luk üstünlüğü sadece bir çeyrek sürdürebilmişti. 2006'dan sonra yaklaşık 15 yıllık süreç içerisinde dünya çapındaki masaüstü CPU pazarı hep Intel'den yana olmuştu, ancak son virajda işler değişmiş gibi gözüküyor.

Yine de Intel'in genel işlemci pazarında hakimiyetini koruduğunu belirtmekte fayda var. Dizüstü bilgisayar segmentinde yüzde 83,8'lik pay ile lider konumda olan Intel'e karşı AMD ise yüzde 16,3 seviyesinde.

İşlemci kullanımı arasındaki fark, sunucu alanında daha da belirgin hale geliyor. Intel yüzde 98,6 ile neredeyse sunucu dünyasında başı çekiyorken, AMD sadece yüzde 1,4 pazar payına sahip.

(AMD ve Intel işlemci pazar payı)

Bununla birlikte dünya çapındaki tüm CPU'lara bakıldığında, AMD'nin masaüstündeki yeni liderliği Intel ile olan farkı kapatmasına yol açıyor. Intel ile arasındaki boşluk son 15 yıldaki en küçük (yaklaşık yüzde 22,2) seviyesine gerilemiş durumda.

AMD, 2017'de Ryzen işlemcilerin piyasaya sürülmesinden bu yana rakibinin peşini bırakmıyor. AMD mimarisinin her yeni nesli, eski hayranların tekrardan AMD'e geçmesini ve Intel'i terk etmesine yol açtığını gösteriyor.

PassMark ayrıca verilerinin binlerce PerformanceTest karşılaştırma sonucundan oluştuğunu ve yazılım yalnızca Windows işletim sisteminde çalıştığı için çizelgelerin Windows dışı kullanıcıları yansıtmadığını belirtiyor. Bu noktada Apple'ın eski MacBook'larında Intel'e yer verildiğini hatırlatalım.

Peki ya siz masaüstü bilgisayarınızda hangi işlemci markasını tercih ediyorsunuz? Sizce Intel mi yoksa AMD mi daha başarılı? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşın.