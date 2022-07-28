AMD 7000 Serisi İşlemciler Sızdırıldı

Intel'in ebedi rakibi AMD'nin yeni nesil 7000 serisi işlemcileri herkes için bir merak konusuydu. Bugün gerçekleşen bir sızıntıda AMD, kendi pazarlama kaynak dosyasında Ryzen 7000 serisinden dört adet işlemciye adıyla yer verdi.

Gelen bilgiler ışığında AMD'nin Zen 4 serisine artık kesin olarak geri dönüş yaptığını söyleyebiliriz. Yapılan listelemede Ryzen 9 7959X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7700X, Ryzen 5 7600X işlemcileri yer aldı. Eğer bu sızıntıyı baz alarsak daha öncesinde ilk duyuralacak işlemcilerle birlikte çıkmayacağı iddia edilen Ryzen 7 7700X'in yakın zamanda piyasada olacağı ortaya çıktı.

Ryzen 7000 Serisi İşlemciler 2022 Yılı İçerisinde Satışa Sunulacak

AMD yeni seriyle birlikte Ryzen 7 5800X3D işlemcisinde yakalanan başarıyı tekrarlamak istiyor. Buna göre Zen 4 CPU'larda 3D V-Cache teknolojisini yeniden göreceğiz. Şimdilik 3D V-Cache'in tüm işlemcilerde mi yoksa yalnızca birkaç işlemcide mi kullanılacağı hakkında bir bir bilgi bulunmuyor.

CPU'ların isimleri sızdırılsa da henüz özellikleri hakkında detaylara sahip değiliz. Bazı duyumlara göre amiral gemisi olarak piyasa sürülmesi beklenen Ryzen 9 7950X'in 16 çekirdek ve 32 iş parçacağı getireceği belirtiliyor.

AMD 7000 serisi işlemcilerin ne zaman çıkacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Şimdilik 2022 yılı içeriside çıkması beklenen işlemcilerin eylül ayında çıkması bekleniyor. Intel'in Raptor Lake kod adlı yeni nesil işlemcilerinin de ekim ayında geleceği dikkate alınırsa bizi işlemciler açısından hızlı bir sonbahar bekliyor diyebiliriz.

Peki siz fiyat-performans canavarı olması beklenen AMD 7000 serisi işlemcilerden satın alacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.