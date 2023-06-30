AMD ve Bethesda, Starfield İş Birliğini Duyurdu!

AMD ve Bethesda, efsanevi oyun geliştiricisi Bethesda Game Studios'un yirmi beş yılın ardından ilk yeni evreni niteliğini taşıyan yeni oyunu Starfield için özel bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu. Bu iş birliği ile AMD grafik kartları ile güçlü bir optimizasyonun yanı sıra grafik özellikleri oyunda yer alacak.

Merakla beklenen oyunun 6 Eylül'de piyasaya sürülmesinden önce AMD ve Bethesda, Xbox konsollarının yanı sıra Ryzen 7000 Serisi işlemcilerle ve Radeon 7000 Serisi grafik kartları ile desteklenen oyun bilgisayarlarında, geniş Starfield evrenine olağanüstü performans ve çarpıcı görseller sunmak için yakın iş birliği içinde çalışıyor.

Ayrıca oyuncular, gelişmiş platformlar arası AMD FidelityFX Süper Çözünürlük 2 yükseltme teknolojisi de dahil olmak üzere, gerçekten sürükleyici bir oyun deneyimi sunan gelişmiş AMD özelliklerinden ve teknolojilerinden yararlanabilecekler.

Bu ortaklığı kutlamak için Starfield Baş Oyun Direktörü Todd Howard, AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı, Bilgi İşlem ve Grafik Grubu Genel Müdürü Jack Huynh’ın katıldığı ve Starfield'da sürükleyici, dönüşümsel bir deneyim sunarak oyuncuları nasıl heyecanlandıracağını ve memnun edeceğini gösteren bir video yayınlandı.

AMD - Starfield İş Birliği Tanıtım Videosu