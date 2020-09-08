AMD, Bisiklet Satışına Başladı

Nvidia, geçtiğimiz günlerde yeni ekran kartları RTX 30 serisini duyurdu. AMD’nin yanıt niteliğinde yeni donanımlarını tanıtmasını beklerken sürpriz bir ürün geldi. Şirket, bisiklet pazarına giriş yaptı. Tepeden tırnağa AMD donanımlarına sahip olmak isteyen fanlar için artık yeni bir ürün var.

AMD Bisikletleri Özellikleri

AMD’nin yeni ekran kartlarını duyurmasını beklerken şirketin bisiklet pazarına girdiğini gösteren iki ürünle karşılaştık. Amerika’da AMD’nin fan mağazasında satışa sunulan iki bisikletten (AMD Custom Cruiser ve AMD Custom Mountain Bike) bahsediyoruz. Her iki bisiklet te 18.5 kadro ve 26 inç alüminyum jantlara sahip ancak aralarında gözle görülür farklılıklar var. Sıradan bisikletçiler için tasarlanmış olan AMD Cruiser, çok daha basit, vites değiştirmeye imkan veriyor ve kir, pisliğin sıçramasını önleyen çamurluklara sahip. AMD Mountain Bike yani dağ bisikleti, çift süspansiyonlu bir kadroya ve doğrusal frenler üzerinde 21 vitesli Shimano indeks değiştiren vitesleri bir araya getirerek ters yönde ilerliyor. Buna rağmen ikisi de aynı fiyatla (299 dolar) satışta.

İster beyaz tekerlekli siyah kadrolu modeli ister siyah tekerlekli beyaz kadrolu modeli tercih edin, gövdede göze çarpan bir logo ve gidonlarda Ryzen’in imza rengiyle AMD ile dikkatleri üzerine çekeceksiniz. Dağ bisikletine özel turuncu tekerlekli beyaz kadro, gerçekten adanmışlığını göstermek isteyenler için uygun model gibi görünüyor. Yalnız bisikletin dış pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz. AMD’nin BMX ile e-spor ortaklıklarından markanın doğa sporlarına sıçrayışını görebiliriz.