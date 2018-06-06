AMD’den 32 Çekirdekli İşlemci Geliyor

Intel, Computex 2018 Fuarı’nda oldukça yüksek performanslı yeni nesil işlemcisi “Core i7-8086K”nın tanıtımını gerçekleştirdi. Intel’in yeni işlemcisi 28 çekirdeğe sahip ve 5 GHz hızına ulaşabiliyor. Ancak asıl ilginç kısım, Intel’in 28 çekirdekli yeni işlemcisini tanıtmasından sadece birkaç saat sonra, fuarda sahneye AMD’nin çıkması ve 32 çekirdekli işlemcisini tanıtması oldu.

Intel’in işlemci tanıtımından sonra sahneye gelen AMD CEO’su Lisa Su, ikinci nesil 12nm’lik Threadripper işlemci mimarisinin kullanıldığı 32 çekirdekli yeni işlemcilerinin tanıtımını yaptı. Oldukça yüksek bir performans vadeden yeni AMD işlemcisi, toplam 4 adet 8 çekirdekli Ryzen işlemci çipinden oluşuyor. İşlemcinin 64 adet sanal çekirdeğe sahip olması, tek bir çekirdeğin aynı anda iki farklı işlemi kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor.

AMD, fuarda ayrıca Cooler Master destekli su soğutmalı yeni sistemlerinin de tanıtımını gerçekleştirdi. Çünkü AMD’nin 32 çekirdekli yeni işlemcisi yüksek performans sunarken aynı zamanda oldukça fazla ısınacak. Çok yüksek ısılara ulaşan bu işlemcilerin soğutulabilmesi için de tabii ki su soğutmalı gelişmiş sistemler gerekecek. Ancak AMD, 32 çekirdekli üstün performanslı bu işlemcisinin su soğutmalı sistemle birlikte gelmeyeceğini belirtti. Yani bu işlemcileri alan kullanıcıların, su soğutmalı sistemleri de ayrıca alması gerekecek.

AMD, yeni işlemcisinin fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi vermezken, işlemcinin 2018’in Sonbahar aylarında piyasaya sürüleceğini açıkladı.