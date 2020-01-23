AMD'den Intel'e Rakip İşlemci

AMD’nin Ryzen 4 dizüstü bilgisayar işlemcisi, Intel masaüstü işlemcisini geçti.

AMD, yeni duyurduğu Ryzen 4000 dizüstü bilgisayar işlemcileri hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

AMD, Zen 2 işlemcisini bu yılın başlarında CES 2020'de tanıttı. Tanıtımın ardından 8 çekirdekli, 16 parçacıklı masaüstü CPU'nun nasıl bir performans göstereceği ile ilgili kimsenin fikri yoktu.

Şirket, CES'teki sunumu sırasında mobil işlemcisinin, Intel'in 10. nesil Core i7-1065G7'nin tek parçacıklı performansına göre yüzde 90'a kadar daha iyi çok parçacıklı performans verdiğini iddia etti. AMD, ayrıca işlemcisinin Intel'in grafik departmanındaki 10. nesil çip setine kıyasla %28 daha iyi Time Spy Extreme sonucu ile mükemmel olduğunu da iddia etti.

Ryzen 7’den Skor Puan

Intel Core i7-9700K’nın 8.200 puan aldığı testte, AMD’nin şimdiye kadar bilinen en güçlü mobil işlemcisi Ryzen 7 4800H, 8.350 puan alarak rakibinin önüne geçmiş oldu. Ryzen 7 3700X ise 10.180 puan alarak sektörde bir rekora imza attı. AMD, Intel’in en iyi masaüstü işlemcilerini böylece bir kez daha geride bırakmış oldu.