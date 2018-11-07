AMD Dünyanın İlk 7 Nm CPU ve GPU'sunu Tanıttı

AMD ABD’nin San Francisco eyaletinde bir etkinlik düzenledi. Next Horizon isimli bu etkinlikte dünyanın 7 nm teknolojisiyle üretilen ilk x86 işlemci tasarımı ve 7 nm GPU’su tanıtıldı. Etkinlikte devrimsel chiplet tabanlı x86 işlemci tasarımının detaylarını sunan AMD, bunun yanı sıra sıradaki Zen 2 işlemci çekirdek mimarisiyle ilgili yeni özellikleri de paylaştı.

Next Horizon etkinliğinde ayrıca, 7 nm AMD Radeon Instinct MI60 grafik hızlandırıcının ve 'Rome' kod adlı yeni nesil 7 nm EPYC sunucusunun tanıtımları yapıldı. Dünyanın en kapsamlı ve en çok kullanılan bulut platform şirketi olan Amazon Web Services (AWS) de etkinlikte, AMD EPYC işlemci ile güçlendirilen Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) üzerindeki popüler oluşum ailelerinden üçünün satışa sunulacağını duyurdu.

AMD CEO’su Dr. Lisa Su etkinlikte yaptığı konuşmada, "Veri merkezi donanım ve yazılım yol haritalarımıza, yıllardır yaptığımız yatırımlar, bulut, kurumsal ve HPC müşterilerimiz üzerinde işlemci ve GPU’larımızın kullanım oranını giderek artırıyor. İçerisinde endüstri lideri 7 nm üretim teknolojisini de barındıran endüstrinin en yaygın ve en güçlü veri merkezi işlemci ve GPU’larıyla, önümüzdeki çeyreklik dilimlerde momentumumuzu hızlandırmak için iyi konumlanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, devrimsel modüler tasarım metodolojisinin bir sonucu olan, sıradaki 'Zen 2' yüksek performanslı x86 CPU işlemci çekirdeğine ait detaylar da ilk kez aktarıldı. Buna göre modüler sistem tasarımı, ayrık silikon parçalarını (chiplet) birbirine tek bir işlemci paketinde bağlayan AMD Infinity Fabric’in gelişmiş bir sürümünü kullanıyor. Ayrıca çoklu yongalı işlemci, 'Zen 2' CPU çekirdekleri için gelişmiş 7 nm üretim teknolojisini kullanırken, yonganın giriş/çıkış kısmı için de artık olgunlaşmış olan 14nm üretim teknolojisini kullanıyor. Sonuç olarak çok daha yüksek performans sağlanmış oluyor (aynı güçte daha fazla CPU çekirdeği, geleneksel tek parça yonga tasarımlarından daha az maliyetli üretim tekniği).

Zen 2'de yenilikçi tasarım metodolojsi, TSMC’nin son teknoloji 7 nm üretim teknolojisiyle birleştiriliyor. Böylece veri merkezleri için işletim maliyeti, karbon ayak izi ve soğutma gereksinimlerini azaltmaya yardımcı olacak şekilde gözle görülür performans artışı, güç tüketimi ve yoğunluk geliştirmeleri sağlanıyor.

Ödüllü Zen çekirdeğinin diğer önemli özellikleri ise şunlardan oluşuyor: