Eski AMD Ekran Kartları Bu Güncellemeyi Yüklemek Zorunda

AMD ekran kartlarının SAM özelliğini aktif hale getirmek için yeni güncellemeyi yüklemek zorundasınız. Peki ya "Akıllı Erişim Belleği" (SAM) olarak adlandırılan yenilik ne anlama geliyor?

GPU sürücü güncellemeleri normalde pek haber değeri taşımaz; genellikle hataları düzeltirler, bazı oyunlarda performansı artırırlar ve yeni GPU'lar için destek eklerler. Ancak son nesil AMD Radeon RX 5000 serisi grafik kartlarının sahipleri bugünün Adrenalin 21.9.1 sürümünü dikkate almalı.

Bu güncelleme, eski ekran kartlarına AMD'nin "Akıllı Erişim Belleği" (SAM) özelliğini sağlıyor. AMD, özelliğin bazı oyunlarda performansı yüzde 15'e kadar artırabileceğini söylüyor.

SAM desteği daha önce Radeon RX 6800 serisiyle (ve Nvidia'nın Yeniden Boyutlandırılabilir BAR olarak adlandırdığı GeForce RTX 3000 serisiyle) sınırlıydı. Ancak SAM'i test edebilmek için doğru GPU'ya ve doğru sürücüye ek olarak, desteklenen bir yonga setindeki işlemciye de sahip olmanız gerekiyor: 400 veya 500 serisi anakartta 10. veya 11. nesil Intel Core CPU veya Ryzen 400 veya 500 serisi anakartta 3000 veya 5000 serisi CPU.

AMD ekran kartlarının SAM özelliği nasıl açılır?

AMD SAM özelliği nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Normalde, bilgisayarınızın işlemcisi aynı anda yalnızca 256 MB GPU'nuzun video belleğine doğrudan erişebilir ve bellek, aktarım için daha küçük parçalara ayrılmak için daha büyük varlıklar gerektirir. Özellik ise bu sınırı kaldırır ve bazı oyunlarda performansı belirgin şekilde artırır.

RX 6800 GPU ve Ryzen 5950X işlemci kullanan 36 oyunun TechSpot testi, oyuna ve ayarlara bağlı olarak yüzde 20'ye varan gelişme gözlemledi. Ancak birkaç oyun, SAM etkinleştirildiğinde performans düşüşleri gösterdi, ancak hiçbir zaman herhangi bir oyunu oynanamaz hale getirmedi.

SAM özelliğini kullanmak için anakartınızın en son BIOS güncellemesini yükleyerek başlayın (anakart üreticileri Yeniden Boyutlandırılabilir BAR ve SAM için destek eklemeye başladılar). Ardından BIOS ayarlarınızı girin ve özelliği etkinleştirin; anakartınıza bağlı olarak "Yeniden Boyutlandırılabilir BAR" veya "Akıllı Erişim Belleği" olarak adlandırılabilir.

AMD, Adrenalin 21.9.1 sürücü sürümünün aynı zamanda Windows 11'i resmi olarak destekleyen ilk sürüm olduğunu ve RX 6000 serisi GPU ile eşleştirildiğinde Ryzen 5000 serisi CPU'lara otomatik hız aşırtma desteği eklediğini söylüyor.