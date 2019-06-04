AMD Grafik Teknolojisini Samsung'la Paylaşacak

Ortaya çıkan yeni rapora göre Samsung ve AMD, akıllı telefonlara daha iyi grafik performansı getirme hedefiyle anlaşma sağladı. Samsung düşük güç tüketen, yüksek performanslı akıllı telefonlar için AMD'nin Radeon teknoloji mülkiyetini kullanacak.

Bu yeni ortaklık daha çok Samsung Exynos yonga setlerine odaklanacak (Kuzey Amerika'daki modellerde Qualcomm kullanılıyor). Bundan sonraki süreç içerisinde Exynos yongalarının, bir süredir geride kaldığı grafik alanında iyileştirmeler yaşamasını bekleyebiliriz.

Daha önceden grafik sistemlerini Qualcomm'a satan ve Adreno'nun oluşmasını sağlayan AMD, şimdi ise Samsung modellerine güç verecek. Ancak halihazırda Arm şirketinin Mali GPU'sunu kullanan Samsung'un bu anlaşmadan pek memnun olmadığı düşünülüyor. Samsung'un Arm ile olan ilişkilerini sonlandırması veya AMD'ye daha iyi şartlar sunması muhtemel.

Radeon Tabanlı Samsung Modelleri Ne Zaman Geliyor?

Radeon ne kadar iyi bir teknoloji olsa da birkaç yıl boyunca bu ortaklığın meyvelerinin görüleceği düşünülmüyor. Galaxy modelleri için grafik sistemlerini uygun hale getirmesi gereken Samsung'un bunu kısa sürede yapması mümkün değil. Konu hakkında AMD CEO'su Lisa Su'nun açıklaması ise şu şekilde:

"Radeon grafik teknolojilerimizin mobil pazardaki grafik inovasyonunu hızlandırmak için endüstri lideri Samsung ile ortaklık yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu stratejik ortaklık, Radeon kullanıcı tabanını ve geliştirme ekosistemini önemli ölçüde genişleten mobil pazara yüksek performanslı Radeon grafikleri sunacak"