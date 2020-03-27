AMD için Kötü Haber: Grafik İşlemcilerin Kaynak Kodları Çalındı!

AMD'nin başı bir miktar dertte olabilir. Bir bilgisayar korsanı, hem Navi hem de Xbox Series X grafik işlemcisi Arden ile ilgili kaynak kodlarını ele geçirdi. Görünüşe göre geri vermek için de yüklü miktarda para istiyor.

Çalınma durumunun farkına Github'a gönderilen bildirimler ile varılmış. Bilgisayar korsanı, elindeki Navi 10 ve Navi 21 ve Xbox Series X grafik işlemcisi Arden ile ilgili kaynak kodlarını Github üzerinden sızdırdı.

TorrentFreak sızıntıyı gerçekleştiren kişiye ulaştığında, bahsi geçen Navi grafik işlemcisi kaynak kodlarını geçtiğimiz kasım ayı içerisinde çalınan bilgisayarın içinde bulduğunu öğrenmiş. Bilgisayar korsanı henüz etkili bir eylemde bulunmamış. Dahası ise kodlar, koruması olmayan bir sunucudan / bilgisayardan aktarılmış.

Mevcut durumda, bilgisayar korsanı 100 milyon dolar talep ediyor ve alıcı çıkmadığı takdirde her şeyi ortaya dökeceğini söylüyor.

AMD ise konuyla ilgili olarak yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verdi:

"AMD olarak veri güvenliği ve fikri mülkiyetimizin korunması önceliğimizdir. 2019 yılının Aralık ayında, mevcut ve sıradaki grafik ürünlerimiz ile ilgili test dosyalarına sahip olduğunu iddia eden bir kişi bizimle irtibat kurmuştu. Bunların bir kısmı çevrimiçi olarak yayınlanmış ama ortadan kaldırılmıştı.

Failin herkesçe bilinmeyen ek dosyalara da sahip olduğunun farkındayken, çalınan grafik fikri mülkiyetlerinin rekabete veya grafik ürünlerimizin güvenliğine etki edeceğine inanmıyoruz. Failin daha başka AMD fikri mülkiyetine sahip olduğundan haberdar değiliz.

Devam eden cezai soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri ile yakinen çalışıyoruz."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?