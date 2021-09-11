AMD'nin Madencilik Ekran Kartı Sızdırıldı: Çok Farklı Olacak

AMD madencilik ekran kartı ortaya çıktı. Çinli bir kaynaktan gelen birtakım görüntüler, Big Navi 22 destekli GPU'nun Ethereum odaklı olabileceği sinyalini veriyor.

Söylentilere göre AMD tarafından madencilik amacıyla geliştirilen ekran kartının özellikleri çevrim içi olarak ortaya çıktı ve yeni Big Navi 22 destekli kartın kabaca 39.06 MH/s kripto madenciliği hash hızı alabileceğini gösteriyor.

Kart özellikleri ve beraberindeki fotoğraflar, fotoğrafların Çinli bir kaynaktan geldiğini ve fotoğraflardan toplanabilecek bilgiler dışında çok az bilgiyle ortaya çıktığını iddia ederek Videocardz'a gönderildi. Yine de bu bilgiler doğruysa bize çok şey anlatıyor.

AMD madencilik ekran kartı özellikleri

Yeni başlayanlar için fansız bir kart tasarımı var, bu nedenle bu kartlar pasif soğutmalı bir sunucu kurulumu için tasarlanmış gibi görünüyor. Kart ayrıca üst kısmından ziyade arkasında iki adet 8 pinli güç konektörü kullanıyor ve bu, tüketici odaklı bir tasarım olmadığını gösteriyor.

Kartın PCIe konektörünün yanındaki XFX logosu, bunun doğrudan AMD'den gelen bir karttan ziyade satış sonrası bir kart olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce Nvidia'nın CMP kartlarında da gördüğümüz bir duruma benziyor.

Fotoğraflar, Ethereum kazmak için nbminer'in en son sürümünü kullanan kartın madencilik performansını da ortaya çıkardı. 39.06 MH/s'lik bir hash oranı ve bunun yanı sıra bellek yapılandırmasını (10GB) ve diğer ilgili özellikleri gösteriyor.

AMD'nin kripto madenciliği kartı üretme fikri, Nvidia'nın kriptoya özel işlemciler geliştirdiği için alışılmadık görünmeyebilir, ancak gerçekten biraz dikkat dağıtıcı gibi geliyor.

AMD ayrıca madenciliğe karşı genellikle sessiz kalmayı tercih etti, bu yüzden kartlarının oyun oynamak yerine kripto madenciliği için kullanılmasından rahatsız görünmüyor. Şirketin kartları da yoğun olarak kripto madenciliği için kullanılıyor, ancak AMD'den henüz bir açıklama gelmiş değil.

Videocardz, bu kartın, yeniden tasarlanmış Radeon RX 6700 veya 6700M olabileceğini öne sürüyor. Açık olan şu ki kart; küçük zaman madencileri için değil, 39.06 MH/s hızına ulaştığında 92℃ kadar sıcak çalışan kartlarla dolu sunucuyu pasif olarak soğutabilen daha büyük operatörler için.

Yine de hem AMD hem de Nvidia, öngörülebilir gelecek için kripto madenciliğini bir ölçüde hesaba katmak zorundalar.