AMD Mobil GPU Üretecek: Ne Kadar Güçlü Olacak?

AMD tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan detaylara göre şirket, yakın bir zamanda mobil cihazlar için tasarlanmış grafik işlemciler ile karşımıza çıkacak. Peki AMD Mobil GPU, rakiplerine nazaran nasıl bir performans sunmaya hazırlanıyor? Bazı yeni sızıntılarla birlikte merak edilen sorunun yanıtı ortaya çıkmış olabilir.

AMD Mobil GPU, %30 Daha Güçlü Olacak!

Galaxy S21 Ultra modelindeki Exynos 2100 işlemci, Mali-G78 GPU ile destekleniyordu. Samsung'un bir sonraki Exynos işlemcisinde yer alacak olan AMD RDNA 2 tabanlı mobil grafik işlemci, sızıntılara göre Mali-G78 grafik işlemciden yüzde 30 daha performanslı olacak.

Üstelik yeni nesil Mali-G710 yüzde 20 performans artışı vaat ediyor olsa da, AMD her halükarda yüzde 10 daha iyi performans sunacak anlamına geliyor.

Buna karşın her şey toz pembe değil: Aynı rapora göre AMD'nin mobil grafik işlemcisi geliştirme aşamasında çeşitli sorunlar yaşıyor. Bunlardan en önemlisi, saat hızının korunması gibi gözüküyor. Bu kapsamda ilk test sırasında performansta zirve yapan grafik işlemci; ikinci testte yüzde 20, üçüncü testte ise yüzde 30 performans kaybediyor.

Tabii ki bu sorunlar geliştirilme aşamasında yaşanan sorunlar olduğu için, nihai çıkış ile birlikte çözüme kavuşması beklenebilir.

Bu arada AMD RDNA 2 tabanlı mobil grafik işlemcinin, Exynos 2200 ile kullanıma sunulması bekleniyor. Yine raporlara göre bu işlemci, mobil cihazlardan bilgisayarlara kadar pek çok cihaza güç verebilecek oranda güçlü bir yapıya sahip olacak. Tabii ki mobil ve bilgisayar işlemcileri birebir aynı olmayacaktır: Burada Apple M1 işlemcisini baz alabilirsiniz.

Peki siz AMD tarafından geliştirilen mobil grafik işlemci hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce AMD, bu alanda başarılı olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.