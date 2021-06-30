AMD Mobile GPU Performans Testleri Ortaya Çıktı!

Samsung'un bir sonraki amiral gemisinde kullanacağı Exynos işlemcide konumlandırılacak olan AMD Mobile GPU, performans testleri ile ondan neler beklememiz gerektiğine ışık tutuyor. Peki AMD Exynos GPU ne kadar güçlü olacak ve rakipleri için bir tehdit oluşturabilir mi?

AMD Mobile GPU Performans Testleri Neler Söylüyor?

3D Mark WildLife testine konuk olan AMD Mobile GPU, söz konusu testten 8.134 puan alarak A14 Bionic'in grafik birimi ile aynı seviyelere yerleşmeyi başardı. Snapdragon 888 aynı testten 5.400 puan alırken, Exynos 2100 ise 5.300 puan ile amiral gemisi segmenti arasında en arka sırada yer aldı.

Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilen yeni nesil grafik biriminin Exynos 2200 ile kullanıma sunulması bekleniyor. Buna karşın Exynos 2200, kullandığı mimari ile test ortamındaki mimari farkından dolayı aynı testte daha yüksek puanlara da ulaşabilir.

Daha önceki sızıntılarda, Exynos 2200 ila Exynos 2100 arasındaki grafik işleme performans farkının yüzde 30 seviyelerinde olduğunu görüyorduk. Burada ufak bir handikap vardı çünkü AMD Mobile GPU, şu aşamada halen çok da stabil çalışamıyor ve bir süre sonra performansının yüzde 30 oranındaki kısmını kademeli olarak kaybediyor. Tabii ki bu sorun çözüldüğünde, her şey yoluna girecektir.

Yukarıdaki testte A14 Bionic ile aynı skorları alan ve Snapdragon 888'i sollayan AMD Mobile GPU, bazı noktalarda çeşitli dezavantajlara sahip olmaya devam edecek. Örneğin önümüzdeki aylarda A15 Bionic ile kutudan çıkan iPhone'ları ve yeni nesil Snapdragon işlemcileri görmeyi bekliyoruz. Bu nedenle AMD Mobile GPU'nun bu başarısı, çok da uzun sürmeyecektir.

Peki siz AMD tarafından geliştirilen mobil grafik birimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce AMD, mobil grafik birimi tarafında başarılı olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.

Nitekim test ortamında kullanılan mimari farklı olduğu için Exynos 2200'ün nihai sürümünde daha yüksek puanlara ulaşması mümkün olabilir.

Bu ayın başında AMD tarafından resmi olarak duyurulan ve RDNA 2 mimarisine sahip olacağı açıklanan AMD Mobile GPU, Samsung'un mevcut grafik birimine nazaran yüzde 20 ila yüzde 30 daha performanslı olacak. Buna karşın