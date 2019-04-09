AMD’nin Ateş Eden Yeni Ürünü: AMD Ryzen Pro

İşlemci dünyasında tüm ipleri elinde bulundurmak isteyen Intel, AMD yeni ürünleri karşısında durmakta zorlanıyor. Kısa bir zaman önce AMD’nin hisse fiyatları son 5 ayın zirvesine kadar çıkmıştı. Şirket, böyle giderse Intel’i bile geçebilecek potansiyele ulaşabilir.

AMD şirketinin en çok üzerinde durduğu konu ise, üretkenliği ve pil kullanımındaki oran artışını sağlayabilmek. Şirketin yeni üretmiş olduğu AMD Ryzen Pro ile birlikte üretkenlik, % 25' oranında arttırıldı. Aynı zamanda pil kullanımında ise %50 oranında bir tasarruf sağlanabiliyor.

AMD Ryzen Pro uzun süreli iş olanağı sunuyor

AMD, yeni işlemci ile ilgili son derece iddialı konuşuyor. Şirketin bir yetkilisi tarafından ifade edildiğine göre, 12 saat boyunca bu ürünün iş amacıyla kullanabilme imkanı bulunuyor. Ayrıca bu işlemci, 10 saat boyunca da video izleme olanağına sahip.

Aynı segmentte yer alan i5-8350U model işlemci ile kıyaslandığında AMD, çok daha güçlü görünüyor. AMD Ryzen Pro ürünleri, şu an için satışa sunulmayacak.

2019 yılının Eylül ayında bu model, bazı dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir. Sizce de AMD, Intel ile boy ölçüşebilecek düzeye ulaşabilecek mi? Fikirlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.