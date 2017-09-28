AMD'nin Yeni Ryzen İşlemcilerinin Ne Zaman Geleceği Belli Oldu

AMD'nin bugünkü işlemci serisine baktığımız zaman Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 ve Ryzen Threadripper işlemci ailelerini görüyoruz. Firma şimdi de bunların yanına Ryzen Pinnacle olarak adlandırdığı yeni bir seri eklemeye hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre AMD, ürettiği CPU ve GPU'ları artık yeni bir 12nm LP üretim sürecinden geçirecek. Bu bilgi GTC 2017 olarak adlandırılan ve geçtiğimiz hafta California'da düzenlenen bir teknoloji konferansında doğrulandı. DigiTimes adlı kaynak da o konferansta yayınlanan bir slayt görselini paylaşarak bizlere biraz daha detaylı bilgiler sağlamış oldu.

Bu kaynağa göre AMD'nin 12nm'lik yeni Ryzen işlemcileri "Pinnacle" yani "Zirve" kod adıyla adlandırılacaklar ve Şubat ayı civarında piyasaya çıkacaklar. Fakat bu Pinnacle serisinde de aynı Ryzen serisinde olduğu gibi 3, 5 ve 7 şeklinde bir isimlendirme olması bekleniyor.

Tanıtım olarak baktığımız zaman da Ryzen 7 işlemcilerini Mart ayında, Ryzen 5'leri Mayısta, Ryzen 3'leri ise Temmuz civarında görmüştük. AMD'nin yine bu şekilde Şubat ayından başlayarak birkaç ay aralıklı olarak Pinnacle serisi işlemcilerini piyasaya süreceği tahmin ediliyor. Fakat AMD'nin 12nm LP üretim süreciyle üreteceği GPU'ların detayları ve ne zaman piyasaya çıkacakları hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.