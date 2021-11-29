Çinli bir Firma AMD ve Nvidia'yı Pazardan Silmek İstiyor

AMD ve Nvidia rakibi Moore Threads aldığı yatırımlarla günden güne büyüyor. Çin'in yükselen GPU markası, ilk modelini pazara sunmuş olsa da henüz resmi bir ürüne sahip değil.

İlk doğum gününü kutlayan ve her iki yılda bir günümüz bilgisayarlarındaki eşzamanlı iş parçacığı sayısını ikiye katlamak isteyen Çinli teknoloji şirketi olan Moore Threads hakkında çok az şey biliniyor. Şirket planları AMD, Intel ve Nvidia gibileri doğrudan rekabete sokuyor.

Şirket, çoğunluğu Çin'de bulunan bir dizi yatırımcıdan 313 milyon dolarlık ikinci bir finansman turu sağladı. Bu, Şubat 2021'de "milyarlarca yuan" değerindeki daha erken bir turdan sonra geliyor.

Moore Threads, “grafik oluşturma, evrensel paralel hesaplama, video kodlama, yüksek hassasiyetli paralel hesaplama ve çeşitli entegreler için yapay zeka yürütme eğitimini içeren süper bir bilgi işlem platformunu etkili bir şekilde oluşturabilen standart bir GPU” olarak tanımladığı ilk nesil GPU ürünlerini zaten piyasaya sürdü.

Şirketin hedefleri bunun ötesine geçerek robotik, otonom sürüş, biyobilgisayar, akıllı enerji ve sağlık gibi çeşitli sektörlerden veri merkezi, uç bilgi işlem sunucusu, profesyonel iş istasyonları ve yüksek performanslı kişisel bilgi işlem cihazlarına uzanıyor.

Ancak bu GPU'nun ulaştığı performans, üretim süreci, transistör sayıları, saat hızları veya bellek miktarı konusunda henüz hiçbir şey ortaya çıkmadı.

AMD ve Nvidia rakibi Moore Threads hızla büyüyor

Ekim 2021'de Moore Threads kar amacı gütmeyen, üye odaklı bir konsorsiyum olan Khronos grubuna katıldı. Bu organizasyon 3D grafikler, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanındaki tüm önde gelen isimleri bir araya getiriyor ve çok sayıda standarttan sorumlu.

AMD ve Nvidia'nın bu yeni gelen şirket için henüz meraklanmasına gerek yok. Ayrıca Intel Arc GPU'su yıllık yaklaşık 6,4 milyar dolara ulaşması beklenen yerel Çin pazarından ana akım pazara yaklaşmasıyla birlikte, Moore Threads'in etkisi başlangıçta muhtemelen sınırlı olacak.

Ancak son yatırım kesinlikle bu rekabetin boyutunu gösteriyor. Hem çip tasarımı yapan girişimler hem de Çin'deki yerleşik oyuncular, yerel ölçekte Batı teknolojisinin yerini alabilecek tasarımlar üretmek için sıraya girdi.

Trump yönetiminin Huawei yasağı, gelişen yerel çip endüstrisinde on milyarlarca yuan değerinde yatırımı hızlandıran katalizör oldu.

Alibaba, Tencent, Baidu ve Huawei, son müşteri cihazından (örneğin akıllı telefondaki NPU'lar) veri merkezine kadar veri işlemenin çeşitli aşamalarını ele alan çeşitli işlem birimleri üretmeye başladı.