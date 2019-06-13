AMD Radeon RX 5700 / 5700 XT Özellikleri ve Fiyatı

AMD, E3 2019 oyun fuarında oyunculara özel tasarladıkları iki yeni ekran kartı modeli tanıttı. 7nm “NAVI” mimarisiyle üretilen AMD Radeon RX 5700 ve Radeon RX 5700 XT ekran kartının özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

AMD, dünyanın en büyük oyun fuarı E3’te masaüstü PC oyuncularının dikkatini çekecek iki ekran kartı modeli tanıttı. Oyuncuların uzun süredir beklediği yeni 7nm “NAVI” mimarili ekran kartları nihayet resmi olarak tanıtıldı. AMD’nin masaüstü ekran kartları Radeon RX 5700 ve Radeon RX 5700 XT adını taşıyor.

AMD Radeon RX 5700 XT Özellikleri ve Fiyatı

RX 5700 XT, 40 hesaplama birimi ve 2560 akış işlemcisine sahip ve 9.75 teraflop ile etkileyici performans sunuyor. İşlemci, normal koşullarda 1605MHz saat hızında çalışıyor, maksimum ancak kısa süreliğine 1905MHz saat hıza ulaşabiliyor. İşlemcinin ulaşabildiği gerçekçi maksimum saat hızı 1755MHz. 8GB GDDR6 bellek ile gelen grafik işlemcinin başlangıç fiyatı 449$. Eş değer kart olarak gösterilen NVIDIA RTX 2070’nin fiyatı 400$.

AMD Radeon RX 5700 Özellikleri ve Fiyatı

RX 5700, 36 hesaplama birimi ve 2304 akış işlemcisine sahip ve 7.95 teraflop gücünde çalışıyor. İşlemci, normal koşullarda 1465MHz saat hızında çalışırken, 1725MHz hıza çıkabiliyor ancak oyunlarda 1625MHz hızda çalışıyor. 8GB GDDR6 bellek ile gelen ekran kartının başlangıç fiyatı 379$. Denk kart olarak gösterilen NVIDIA RTX 2060’ın fiyatı 349$.

AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition Özellikleri ve Fiyatı

AMD, oyuncuların ilgisini çekecek iki ekran kartı modelinin yanında bir de 50. yıl dönümüne özel ürettikleri kart olan Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition’ı tanıttı. Standart RX 5700 XT ile aynı hesaplama birimi, akış işlemcisi ve belleğe sahip olan kart farklı olarak daha yüksek hızlarda çalışıyor. Normal koşullarda 1680MHz, aşırtma ile 1980MHz, oyunlarda 1830MHz hızda çalışan grafik işlemcinin fiyatı 499$.

AMD Radeon RX 5700 Serisi Ekran Kartı Çıkış Tarihi

PCIe 4.0, DisplayPort 1.4, 4K HDR 144Hz veya 8K HDR 60Hz (tek kabloyla), FreeSync 2 HDR gibi yeni tüm özellikleri destekleyen AMD ekran kartları, 7 Temmuz’da satışa sunulacak.

AMD Ryzen 9 3950X Özellikleri ve Fiyatı

Unutmadan, AMD ayrıca yeni üst seviye masaüstü sınıfı oyun odaklı işlemcisi Ryzen 9 3950X’i tanıttı. AMD’nin yeni ZEN 2 mimarili işlemcisi 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. 3.5GHz hızda çalışan, 4.7GHz’a kadar çıkabilen işlemci, 72MB L2+L3 önbellek ve 44 PCIe 4.0 desteğine sahip. 3950X’in fiyatı 740$ ve Eylül ayında satışa çıkacak.