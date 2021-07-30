AMD Radeon RX 6600 XT Duyuruldu: Özellikleri ve Fiyatı
AMD Radeon RX 6600 XT özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte ekran kartı dünyasının yeni canavarı AMD Radeon RX 6600 XT.
AMD, 1080p oyun deneyiminde en yüksek kare oranı, yüksek doğruluk ve hızlı tepkiyi sunması için tasarlanan AMD Radeon RX 6600 XT özellikleri ve fiyatını açıkladı.
AMD Radeon RX 6600 XT grafik kartı, yeni nesil masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları, konsolları, mobil cihazları ve otomotiv bilgi-eğlence sistemlerini güçlendiren tek oyun mimarisi olan AMD RDNA 2 mimarisi üzerine inşa edildi.
32 MB’lık yüksek performanslı AMD Infinity Cache, 8GB’lık GDDR6 bellek, AMD Smart Access Memory ve diğer gelişmiş özellikleriyle AMD Radeon RX 6600 XT grafik kartı, modern oyunların giderek artan ihtiyaçlarına yönelik üretildi. Ayrıca kare hızlarını artırmak, yüksek kalite ve yüksek çözünürlüklü oyun deneyimleri sunmak için tasarlandı, son teknoloji AMD FidelityFX Super Resolution açık kaynaklı çözümünü de destekler.
AMD Radeon RX 6600 XT özellikleri ve fiyatı belli oldu
AMD Radeon RX 6600 XT grafik kartı, rakiplere kıyasla belirli AAA oyunlarda maksimum ayarlarla ortalama yüzde 15'e kadar daha yüksek performansla oyun deneyimi sunar. Ayrıca çeşitli modern AAA oyunlarda ortalama 125 FPS sağlayarak, yüksek yenileme hızıyla 1080p çözünürlükte inanılmaz performanslı ve nefes kesici görsel uygunluk sağlayarak ana akım oyun dünyasının sınırlarını zorlar.
ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX ve Yeston dahil olmak üzere 11 Ağustos'tan itibaren küresel perakendecilerde, Eylül'den itibaren 379 ABD doları ile başlayan fiyatlarla satışta olacak.
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- AMD FidelityFX – 50 oyun ve oyun motoru tarafından desteklenen AMD FidelityFX, AMD GPUOpen üzerinde oyun geliştiricileri için görsel iyileştirme efektleri için açık kaynaklı olarak sunulan bir araçtır. 100'den fazla AMD işlemci ve GPU'nun yanı sıra rakip GPU'larda geniş destek sunan yeni AMD FidelityFX Super Resolution yükseltme teknolojisi, yerel çözünürlüğe kıyasla belirli oyunlarda 4K'da "Performans" modunda ortalama 2,4 kat daha yüksek performans sunar.
- AMD Smart Access Memory – AMD Ryzen işlemcilere AMD Radeon RX 6600 XT’nin yüksek hızlı 8 GB GDDR6 grafik belleğinin tamamına erişim sağlayarak, belirli oyunlarda ortalama yüzde 11'e varan bir performans artışı sunar.
- DirectX 12 Ultimate Support – Oyunların gerçek zamanlı DirectX Raytracing (DXR), Variable Rate Shading ve diğer gelişmiş özelliklerle, akıllara durgunluk veren görseller sunmasını sağlayarak oyunları yeni bir gerçekçilik düzeyine yükseltir.
- AMD Radeon Anti-Lag – Grafik kartından gelen görüntüyü monitöre aktarma sürelerini azaltmaya yardımcı olarak oyunları daha hızlı tepki verir hale getirir ve oyunda rekabet avantajı sunar.
- AMD Radeon Boost – Variable Rate Shading desteğine sahip AMD Radeon Boost, hızlı hareketli oyun senaryoları sırasında görüntü çözünürlüğünü dinamik olarak azaltarak veya bir çerçevenin farklı bölgeleri için gölgeleme oranlarını değiştirerek Warframe'de yüzde 48'e kadar performans artışı sağlayabilir. Görüntü kalitesi üzerinde neredeyse hiçbir algısal etki olmadan kare hızlarını arttırır ve akıcılık sağlar ve hızlı yanıt verme yeteneğine sahiptir.
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