AMD Radeon RX 6600 XT Duyuruldu: Özellikleri ve Fiyatı

AMD, 1080p oyun deneyiminde en yüksek kare oranı, yüksek doğruluk ve hızlı tepkiyi sunması için tasarlanan AMD Radeon RX 6600 XT özellikleri ve fiyatını açıkladı.

AMD Radeon RX 6600 XT grafik kartı, yeni nesil masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları, konsolları, mobil cihazları ve otomotiv bilgi-eğlence sistemlerini güçlendiren tek oyun mimarisi olan AMD RDNA 2 mimarisi üzerine inşa edildi.

32 MB’lık yüksek performanslı AMD Infinity Cache, 8GB’lık GDDR6 bellek, AMD Smart Access Memory ve diğer gelişmiş özellikleriyle AMD Radeon RX 6600 XT grafik kartı, modern oyunların giderek artan ihtiyaçlarına yönelik üretildi. Ayrıca kare hızlarını artırmak, yüksek kalite ve yüksek çözünürlüklü oyun deneyimleri sunmak için tasarlandı, son teknoloji AMD FidelityFX Super Resolution açık kaynaklı çözümünü de destekler.

AMD Radeon RX 6600 XT özellikleri ve fiyatı belli oldu

AMD Radeon RX 6600 XT grafik kartı, rakiplere kıyasla belirli AAA oyunlarda maksimum ayarlarla ortalama yüzde 15'e kadar daha yüksek performansla oyun deneyimi sunar. Ayrıca çeşitli modern AAA oyunlarda ortalama 125 FPS sağlayarak, yüksek yenileme hızıyla 1080p çözünürlükte inanılmaz performanslı ve nefes kesici görsel uygunluk sağlayarak ana akım oyun dünyasının sınırlarını zorlar.

ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX ve Yeston dahil olmak üzere 11 Ağustos'tan itibaren küresel perakendecilerde, Eylül'den itibaren 379 ABD doları ile başlayan fiyatlarla satışta olacak.