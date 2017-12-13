AMD Radeon Software Adrenalin Edition ve AMD Link Uygulaması Çıkış Yaptı

AMD, ürettiği ekran kartları için kapsamlı bir sürücü güncellemesi yayınladı. AMD Radeon Software Adrenalin Edition adlı yeni sürücü güncellemesinin yanısıra AMD Link adlı mobil uygulama da oyuncuların beğenisine sunuldu.

AMD Radeon Software Adrenalin Edition, AMD ekran kartlarındaki mevcut özellikleri geliştirirken sahip olduğu yeni özelliklerle dikkat çekiyor. AMD Link uygulaması ise akıllı telefon veya tabletleriniz üzerinden bilgisayarınızdaki oyun performansını görüntülemenize, video kaydını ve video yayınını başlatıp yönetmenize imkan veriyor. AMD Radeon Software Adrenalin Edition'ın getirdiği yeniliklere kısaca göz atalım:

Radeon Overlay

Radeon Overlay adlı yeni AMD oyun içi arayüzü sayesinde ekran kartınızın ayarlarını oyunlardan çıkmadan değiştirebiliyor, Radeon Chill, Frame Rate Target Control (FRTC), Radeon FreeSync, Radeon ReLive video kaydetme ve video yayınlama özelliği gibi diğer AMD özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Bu arayüzü açmak için Alt + R tuşlarını kullanabilirsiniz.

Radeon Wattman

Bu yeni özellik sayesinde ekran kartınızın voltajını, çekirdek hızını, fan hızını ve sıcaklığını istediğiniz değerlere çekebilirsiniz. AMD Wattman, özellikle ısınma problemi yaşayan ve düşük batarya ömrüne sahip olan taşınabilir bilgisayarlarda kullanışlı olacaktır.

Enhanced Sync

Oyunlardaki görüntülerde yırtılma ve dezenformasyonu ortadan kaldıran ve V-Sync ayarını kapatarak oyunları çok daha akıcı bir şekilde oynamanızı sağlayan bir teknolojiydi. AMD Radeon Software Adrenalin Edition ile birlikte bu teknolojiye Vulkan API altyapısını kullanan oyunlar ve çoklu ekran kartları, AMD Eyefinity teknolojisi, GCN mimarisine sahip ekran kartları da destekleniyor.

Radeon ReLive

Oyuncuların oyunlardan ekran görüntüsü ve videolar kaydetmelerine, yakaladıkları videoları yayınlamalarına yardımcı olan ReLive AMD Radeon Software Adrenalin Edition ile birlikte sohbet desteğine de sahip oluyor. Bu sayede YouTube, Twitch ve Facebook gibi kanallardan yayın yaparken sohbeti takip edebiliyor, takipçilerinizle iletişime geçebiliyorsunuz.

Radeon Chill

AMD Radeon Software Adrenalin Edition ile birlikte oyunlardaki kare hızınızı belli bir seviyede sabitleyerek güç tasarrufu yapmanıza, fan sesini ve sıcaklığı düşürmenize yardımcı olan Radeon Chill özelliğinin sunduğu destek genişletiliyor. Artık Vulkan altyapısına sahip oyunlarda da Radeon Chill'i kullanabiliyorsunuz.

Android ve iOS platformları için yayınlanan AMD Link ugyulamasının özellikleri ise şu şekilde:

- Radeon ReLive sekmesi altından oyun videosu kaydını veya oyun yayınını telefon veya tabletiniz üzerinden başlatma.

- Bilgisayarınızda çalışan oyunların performans verilerini (FPS sayacı, RAM kullanımı, işlemci ve ekran kartı kullanımı) görüntüleme

- AMD ile ilgili haberlere erişerek bildirimler alma

- AMD ürünleri hakkında detaylı bilgilere erişebilme

- Uygulama ayarlarından bağlanılan cihazları görüntüleyip yönetme, yeni cihazlara bağlanma, profiller oluşturma

AMD Radeon Software Adrenalin Edition sürücülerini indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

AMD Link uygulamalarını indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: