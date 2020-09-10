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AMD RX 6000 ve Zen 3 Tanıtım Tarihleri Açıklandı

AMD, merakla beklenen CPU ve GPU'larının tanıtım tarihlerini açıkladı. RX 6000 ve Zen 3 tanıtım tarihleri haberimizde.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

RX 6000 ve Zen 3 ne zaman tanıtılacak? AMD tarafından RX 6000 ve Zen 3 tanıtım tarihleri hakkında resmi açıklama yapıldı. İşte RX 6000 ve Zen 3 tanıtım tarihleri.

RX 6000 ve Zen 3 Tanıtım Tarihleri

AMD yeniliklerini tanıtmaya hazırlanıyor. AMD RDNA2 mimari ve Radeon RX 6000 Serisi grafik kartları 28 Ekim'de tanıtılacak.

Zen 3 mimarisinin 8 Ekim'de tanıtılacağı açıklandı. Zen 2'nin halefinin TSMC'den geliştirilmiş 7nm MOSFET düğümünde ve Ryzen ana masaüstü işlemcilerini ve Epyc sunucu işlemcilerini güçlendirmesi bekleniyor.

RX 6000 ve Zen 3 ile ilgili detaylar geldikçte sizlere aktaracağız. Sizler RX 6000 ve Zen 3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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