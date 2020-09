AMD RX 6000 ve Zen 3 Tanıtım Tarihleri Açıklandı

RX 6000 ve Zen 3 ne zaman tanıtılacak? AMD tarafından RX 6000 ve Zen 3 tanıtım tarihleri hakkında resmi açıklama yapıldı. İşte RX 6000 ve Zen 3 tanıtım tarihleri.

AMD yeniliklerini tanıtmaya hazırlanıyor. AMD RDNA2 mimari ve Radeon RX 6000 Serisi grafik kartları 28 Ekim'de tanıtılacak.

AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6m

Zen 3 mimarisinin 8 Ekim'de tanıtılacağı açıklandı. Zen 2'nin halefinin TSMC'den geliştirilmiş 7nm MOSFET düğümünde ve Ryzen ana masaüstü işlemcilerini ve Epyc sunucu işlemcilerini güçlendirmesi bekleniyor.

With the next wave of AMD Ryzen processors and the all-new Zen 3 architecture, @AMD is taking its PC gaming and content creation leadership to new heights. Learn more October 8. pic.twitter.com/PAvA5m3FGo