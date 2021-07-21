AMD RX 6600 XT Performansı ile Rakip Tanımayacak

AMD RX 6600 XT fotoğrafları ve benchmark sonucu sızdı. AMD'nin henüz duyurulmamış Radeon RX 6600 XT'sini gösteren görüntüler, çift fanlı soğutucu tasarımına sahip olacağını gösteriyor.

RX 6600 XT ve RX 6600 için iddia edilen lansman tarihinin ardından, yaklaşan kart için fotoğraflar ve benchmark sonuçları sızdı. Benchmark sonuçları, RX 6600 XT'nin doğrudan rakibi olacağı düşünülen Nvidia RTX 3060 Ti'ı geride bırakmış durumda.

AMD RX 6600 XT fotoğrafları ve benchmark sonucu sızdı

Baidu Tieba isimli forumda paylaşılan bir gönderide, hem kartı hem de testleri içeren ekran görüntülerini yayınlandı. Çin'de kullanılan bir benchmark aracı olan Ludashi; RX 6600 XT'ye 414.621 grafik puanı verdi. Bu, 413.902 puan alan RTX 3060 Ti modelinin üzerinde, ancak 415.516 puan alan başka bir RTX 3060 Ti modelinin altında.

Ludashi uygulaması sadece ekran kartını değil, genel sistem performansını da ölçtü, bu yüzden bu puanlamanın asıl sonuçları ölçmediğini hatırlatmak gerekiyor. Ludashi'deki tabloların çoğu ekran kartı için birden fazla sonuç barındırıyor ve yüksek sıcaklık gibi diğer faktörlerin performansı sınırlaması mümkün. Ne olursa olsun RX 6600 XT, en azından RTX 3060 Ti ile rekabet halinde olacak.

Benchmark'a ek olarak sızıntıyı yapan kullanıcı kartın birkaç fotoğrafını da yayınladı. Fotoğraflar, ortada küçük bir Radeon logosunu barındıran plastik fanı gösteriyor. Tasarım, RX 6600 XT'nin daha önce sızdırılmış fotoğrafına ters düşüyor, hatta RX 6000 serisinin geri kalanının tasarımına hiç benzemiyor. Bu da üçüncü taraf bir ekran kartı üreticisinin ürettiği bir kart olduğunu gösteriyor.

Bu özel kart, RX 6600 XT için beklediğimiz tek fanlı tasarımın aksine, alüminyum soğutucu üzerinde çift fanlı bir tasarıma sahip. Soğutucu ve ucuz görünümlü fan göz önüne alındığında, AMD'nin birinci taraf kartları için kullandığı tasarım bu değil.

Fotoğraflar, RX 6600 XT'nin önceki söylentilerle örtüşen 8GB video belleğine sahip olacağını ortaya koydu. RX 6600 XT'nin 128 bit veri yolunda 8 GB GDDR6 bellek ve yeni Navi 23 XT GPU çekirdeği ile geleceği bildiriliyor. Ancak yine de AMD'nin henüz herhangi bir kartını resmi olarak açıklamadığını veya fiyatlandırma hakkında bir bilgi vermediğini hatırlatmak gerekiyor.