AMD, Yeni Nesil RX 7000 Ekran Kartlarını Tanıttı

Nvidia'nın ardından dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi olarak öne çıkan AMD, yeni RDNA 3 grafik mimarisine sahip olan ekran kartlarını tanıttı. RX 7000 ailesi ekran kartları, Nvidia Geforce RTX 40 serisine rakip olacak.

RX 7900 XTX ve RX 7900 XT, sahip olduğu bellek kapasitesi ve yeni mimariyle dikkat çekiyor. Son yıllarda Nvidia'nın yükselişine karşı cevap vermek isteyen AMD, bu sefer güçlü ekran kartlarıyla gelecek!

RX 7900 XTX Özellikleri ve Fiyatı

AMD'nin yeni RDNA 3 mimarisi ile 6nm ve 5nm teknolojisinin bir birleşimi olarak ortaya çıkan RX 7900 XTX, 24 GB GDDR6 bellek ile geliyor. Bellek ve önbelleğe alma işlemlerinde 6nm, grafik işlemede ise 5nm kullanacak.

350 watt güç tüketimi olan kart, oyun hızında 2.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. AMD, bu yönüyle eski nesle kıyasla 1.7 kat daha fazla hız vadediyor.

Bu sene AMD'nin DisplayPort 2.1'i desteklemesiyle birlikte iki ekran kartında da 4K ve 8K çözünürlüklerde çok daha yüksek yenileme hızı sağlanması bekleniyor. RTX 40 serisi ekran kartlarında DisplayPort 1.4 bulunuyordu.

"Dünyanın en gelişmiş oyun grafik işlemcisi" olarak tanıtılan RX 7900 XTX'in RTX 40 serisiyle rekabet edebileceği düşünülüyor. 13 Aralık'ta piyasaya sürülecek olan RX 7900 XTX fiyatı ise 999 dolar olarak belirlenmiş durumda.

RX 7900 XT Özellikleri ve Fiyatı

Orta segment için iddialı bir rakip olarak sunulan RX 7900 XT, birçok açıdan üst modelinin özellikerini taşıyor. 20 GB GDDR6 belleğe sahip olan yeni ekran kartında da 6nm ve 5nm mimarileri yer alacak.

2 GHz oyun hızına sahip olması beklenen RX 7900 XT, 4K ve 8K çözünürlüklerde çok daha yüksek yenileme hızı sağlayan DisplayPort 2.1 ile birlikte sunulacak.

13 Aralık'ta satışa sunulacak olan RX 7900 XT'nin fiyatı ise 899 dolar olarak açıklandı.