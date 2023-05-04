AMD'nin RX 7000 Serisi Ekran Kartları Belli Oldu
AMD, ikinci çeyrekte RX 7600 ve RX 7700 olmak üzere orta segment ekran kartlarını güncelleyeceğini duyurdu. İşte detaylar!
AMD, Radeon ekran kartları için yeni planlarını açıkladı. Şirket CEO'su ve Başkanı Dr. Lisa Su, ikinci çeyrekte orta segment ekran kartlarıyla ilgili güncelleme yapacaklarını duyurdu.
Son günlerde Radeon RX 7600 modelinin yakında piyasaya çıkacağına dair bir dizi söylenti bulunuyordu. Bahsi geçen yeni kart, RDNA 3 mimarisiyle gelecek ve söylentiler 25 Mayıs'ta piyasaya sürüleceği yönünde. AMD'nin üzerinde durduğu orta segment güncellemesinin RX 7600 ve RX 7700 serilerini kapsadığı belirtiliyor, bu nedenle RX 7700 modelinin piyasaya sürüleceği tarihe yönelik bir bilgi yok.
RX 7000 Serisinde Hangi Ekran Kartları Yer Alacak?
AMD ROCm 5.6 güncellemesi, şirketin planları hakkında daha fazla bilgi veriyor. Buna göre RX 7000 serisinde yer alacak bazı kartların listesi şöyle:
- AMD Radeon™ RX 7950 XTX | RDNA3 | gfx1100
- AMD Radeon™ RX 7950 XT | RDNA3 | gfx1100
- AMD Radeon™ RX 7900 XTX | RDNA3 | gfx1100
- AMD Radeon™ RX 7900 XT | RDNA3 | gfx1100
- AMD Radeon™ RX 7800 XT | RDNA3 | gfx1101
- AMD Radeon™ RX 7700 XT | RDNA3 | gfx1102
- AMD Radeon™ RX 7600 XT | RDNA3 | gfx1102
- AMD Radeon™ RX 7500 XT | RDNA3 | gfx1102
- AMD Radeon™ RX 7600M XT | RDNA3 | gfx1102
- AMD Radeon™ RX 7600M | RDNA3 | gfx1102
- AMD Radeon™ RX 7700S | RDNA3 | gfx1102
- AMD Radeon™ RX 7600S | RDNA3 | gfx1102
RDNA 3 mimarisi, RX 7700 XT'den başlayarak RX 7500 XT'ye kadar birçok kartta kullanılacak. AMD'nin uzun vadeli planları arasında, RDNA 3 mimarisiyle geliştirilmiş kartların tüm segmentlere yayılması yer alıyor.
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