AMD'nin RX 7000 Serisi Ekran Kartları Belli Oldu

AMD, Radeon ekran kartları için yeni planlarını açıkladı. Şirket CEO'su ve Başkanı Dr. Lisa Su, ikinci çeyrekte orta segment ekran kartlarıyla ilgili güncelleme yapacaklarını duyurdu.

Son günlerde Radeon RX 7600 modelinin yakında piyasaya çıkacağına dair bir dizi söylenti bulunuyordu. Bahsi geçen yeni kart, RDNA 3 mimarisiyle gelecek ve söylentiler 25 Mayıs'ta piyasaya sürüleceği yönünde. AMD'nin üzerinde durduğu orta segment güncellemesinin RX 7600 ve RX 7700 serilerini kapsadığı belirtiliyor, bu nedenle RX 7700 modelinin piyasaya sürüleceği tarihe yönelik bir bilgi yok.

RX 7000 Serisinde Hangi Ekran Kartları Yer Alacak?

AMD ROCm 5.6 güncellemesi, şirketin planları hakkında daha fazla bilgi veriyor. Buna göre RX 7000 serisinde yer alacak bazı kartların listesi şöyle:

AMD Radeon™ RX 7950 XTX | RDNA3 | gfx1100

AMD Radeon™ RX 7950 XT | RDNA3 | gfx1100

AMD Radeon™ RX 7900 XTX | RDNA3 | gfx1100

AMD Radeon™ RX 7900 XT | RDNA3 | gfx1100

AMD Radeon™ RX 7800 XT | RDNA3 | gfx1101

AMD Radeon™ RX 7700 XT | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7600 XT | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7500 XT | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7600M XT | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7600M | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7700S | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7600S | RDNA3 | gfx1102

RDNA 3 mimarisi, RX 7700 XT'den başlayarak RX 7500 XT'ye kadar birçok kartta kullanılacak. AMD'nin uzun vadeli planları arasında, RDNA 3 mimarisiyle geliştirilmiş kartların tüm segmentlere yayılması yer alıyor.

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