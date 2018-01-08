AMD, Ryzen 2 İşlemcileri Duyurdu, Ryzen İşlemcilerin Fiyatı Düşüyor

2017'nin AMD için parlak bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Ryzen işlemciler ile eski parlak günlerine geri dönen AMD, Intel'e soğuk terler döktürmüş ve rekabetin tekrar canlanmasını sağlamıştı.

AMD, maalesef ki aynı başarıyı Vega mimarisine sahip ekran kartlarıyla yakalayamamıştı. Nvidia, halen grafik çipi konusunda AMD'nin bir adım önünde. Hem masaüstü bilgisayarlar, hem de dizüstü bilgisayarlar için en yüksek performanslı ekran kartlarını Nvidia üretmekte. Peki AMD 2018'de ne yapacak? CES 2018 sırasında gerçekleşen AMD etkinliğinde firma CEO'su Lisa Su bize AMD'nin 2018 planlarını açıkladı.

AMD'nin 2018'deki en büyük adımı Zen 2 mimarisine sahip Ryzen 2 işlemciler olacak. Firma yetkililerine göre Zen 2 mimarisi hazırmış ve watt başına performası geliştirecek masaüstü Ryzen 2 işlemciler Nisan ayında çıkış yapacakmış. Bu işlemcilerin fiyatları ve teknik detayları henüz paylaşılmadı; fakat Ryzen 2 işlemcilerin 12 nm üretim teknolojisine sahip olacağı bilgisi veriliyor. Hatırlanacağı üzere Ryzen işlemciler 14 nm ve 12 nm üretim teknolojileri ile hazırlanmışlardı. Ryzen 2'de ise sadece 12 nm işlemcileri göreceğiz. Ryzen 2 işlemcilerin Intel'i iyice köşeye sıkıştıracağını söyleyebiliriz.

AMD'nin işlemci kolunda bir diğer büyük yenilik ise yeni APU modelleri olacak. Ryzen işlemcilerin gücünü AMD'nin Vega grafik çipleriyle birleştiren bu işlem üniteleri masaüstü bilgisayarlar için tasarlanıyorlar. Kullanıcılara ekonomik sistem oluşturma seçeneği sunacak bu APU modellerinin teknik detayları şu şekilde:

AMD'nin 2018'de mobil teknolojilere önem vermeye başlayacak. Nihayet Vega grafik çipleriyle karşılaşacağız, bu mobil Ryzen işlemciler göreceğimiz anlamına da geliyor. Yeni mobil Ryzen işlemcilerin ve Vega grafik çiplerinin detayları şu şekilde:

Ultrabook tarzı ince bilgisayarlar için tasarlanan bu işlemcilerin Intel i7-7500U işlemci ile kıyaslandığında %22 daha verimli oldukları, %150 daha yüksek grafik performansı sundukları ve 13.5 saat daha fazla pil ömrü sunabildikleri iddia ediliyor. Bu işlemcilerin oyunlarda makul performans sunabileceğine inanıyoruz.

AMD, Ryzen 2 işlemcilerini duyurmasıyla birlikte mevcut Ryzen Threadripper, 7, 5 ve 3 işlemci ailelerinin fiyatlarını düşüreceğini bildirdi. Yurt dışında tavsiye edilen satış fiyatları şu şekilde değişecek:

Bu değişiklikler hemen hayata geçmeyecektir. En iyi ihtimalle birkaç hafta içinde fiyatlar düşebilir. Eğer Ryzen işlemcili yeni bir sistem toplamayı düşünüyorsanız önümüzdeki ayları beklemenizi tavsiye ediyoruz. AMD ayrıca mevcut 300 serisi anakartlardan daha düşük fiyatlı olan x470 serisi anakartların da yolda olduğunun müjdesini verdi.