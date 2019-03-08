AMD, 'Ryzen 3000 Threadripper' İşlemcilerini 2019’da Piyasaya Sürecek

Bir yatırımcı sunumu sırasında AMD, üçüncü nesil üst sınıf Ryzen Threadripper işlemcilerini (CPU) bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığını doğruladı. Yeni işlemcilerin piyasaya sürüleceği tarih tam olarak açıklanmasa da, sunum sırasında kullanılan bir slayttaki ifadelere göre, Ryzen 3000 Threadripper işlemcilerinin gelişi, yaz ortasında piyasaya sürülecek olan Ryzen 3000 masaüstü işlemcilerinden daha sonra olacak.

AMD’nin birinci ve ikinci nesil Ryzen işlemcileri, Intel’in tüketici pazarına yoğun bir baskı uygulamış ve her iki tarafın da işlemcilerindeki çekirdek sayılarının artmasına neden olmuştu. Threadripper işlemcileri de üst sınıf işlemciler için hemen hemen aynı etkiyi yarattı. 32’ye kadar artan çekirdek sayıları ve 64 thread (işlemcideki en küçük iş birimi) desteği, Intel’in en güçlü işlemcilerini bile değişime zorladı ve bunun sonucunda 99XX serisi ve gerçek bir canar olan 28 çekirdekli Xeon W-3175X işlemcileri ortaya çıktı. AMD’nin Threadripper 3000 işlemcileri ise çıtayı daha da yükseltecek gibi görünüyor.

Bu yeni üst sınıf işlemci serisinin özellikleri, neredeyse şimdiye kadar hiç olmayan cinsten. Threadripper 3000 işlemcilerinin, tıpkı Ryzen 3000 masaüstü işlemcilerinde olacağı gibi AMD Zen 2 mimarisi üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Bu da demek oluyor ki söz konusu işlemciler, bir dizi performans ve verimlilik avantajı sağlayacak olan 7nm’lik CPU üretim teknolojisiyle üretilecek. Ortaya çıkan bazı sızıntılar, ikinci nesil Threadipper işlemcilere göre çekirdeklerin iki kat artabileceğini, bu sayede 64 çekirdeğe ve 128 threads’e kadar çıkılabileceğini iddia ediyor. Aynı sızıntılar, frekanslarda da 5GHz’e kadar bir artış görebileceğimizi söylüyor fakat pek çok çekirdek için bu pek mümkün görünmüyor. Belki daha düşük çekirdek sayılarına sahip seçeneklerle mümkün olabilir.

Tomshardware adlı bir internet sitesine göre, AMD resmi olarak doğruladığı için bu yılın sonlarına doğru yeni işlemciler piyasaya sürülmeden önce çok daha fazla bilgiye sahip olacağız. Ayrıca başlarda bahsettiğimiz yatırımcı sunumu sırasında kullanılan slayta göre, bu yılın ortalarına doğru piyasaya sürülecek olan AMD Ryzen 3000 masaüstü işlemcilerinden hemen önce ilkbahar aylarında, Zen+ mimarisi üzerine inşa edilen ikinci nesil Ryzen Pro mobil işlemcilerini de göreceğiz.

AMD Threadripper 3000 işlemcileri ise görünüşe göre bunlardan daha sonra piyasaya sürülecek ancak tam olarak hangi zaman aralığında ortaya çıkacakları henüz bilinmiyor. AMD'nin yol haritası olduğu iddia edilen daha önceki bir sızıntıya göre, söz konusu işlemciler Ağustos ile Ekim ayları arasında bir yerde piyasaya çıkabilir. Bu sızıntı, Ryzen 3000 işlemcilerinin piyasaya sürülüş tarihi ve AMD’nin kendi yol haritasıyla da oldukça uyumlu görünüyor.