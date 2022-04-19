AMD, Ryzen 6000 Pro Serisi İşlemcilerini Tanıttı

AMD'nin Ryzen serisi, dizüstü bilgisayar alanında inanılmaz bir ilerleme kaydediyor ancak Intel hâlâ pazarın üst düzey oyun ve iş bölümünde çok daha tercih edilen taraf. Bu, AMD'nin iş için kullanılan dizüstü bilgisayarlarına yönelik Ryzen 6000 Pro'yu piyasaya sürmesiyle değişebilir.

Ryzen 6000 Pro işlemcileri, 6 çekirdekli Ryzen 5 Pro 6650U ve 8 çekirdekli Ryzen 9 Pro 6950H olmak üzere en az sekiz farklı modelde gelecek. Hangisini satın alabileceğiniz, dizüstü bilgisayar üreticilerinin en son modellerini hangilerine göre tasarladıklarına bağlı olacak.

AMD'nin Yeni Ryzen 6000 Pro İşlemcileri İş Alanında Intel'den Çok Daha İyi Performans Sağlıyor

Yeni Zen3+ tasarımlarının tümü, uzun zamandır beklenen donanım özelliklerine sahip. Bunlar; DDR5 bellek, Wi-Fi 6E ağ iletişimi ve USB 4 ve Thunderbolt standartlarıyla uyumluluk içeriyor. Bu, Intel destekli benzer işlemcilerde olduğu kadar sorunsuz olmasa da yeni nesil dizüstü bilgisayarlar için harici ekran kartlarının mevcut olması gerektiği anlamına geliyor. 28 watt'tan 45 watt'a kadar ölçeklendirilen Zen3+ mimarisi, maksimum 4,9 GHz işlemci hızına ve 20 MB birleşik L2 ve L3 önbellek sağlıyor. 5000 serisindeki eş değer işlemcilere kıyasla, işlemci performansı 1,3 kata kadar artırılırken, yükseltilmiş RDNA 2 tabanlı ekran kartı performansı 28 watt işlemciler için 2,1 kata kadar daha güçlü hâle geliyor. Ryzen 7 Pro 6000 U serisi işlemcileri, Intel Core i7 12. nesil işlemcilerle karşılaştıran AMD; Cinebench, 3DMark ve Passmark testlerinde %125-150 oranında daha etkileyici sonuçlar elde ediyor.

AMD ayrıca temel iş yükleriyle test yaparken Pro 6000 serisi için daha iyi pil ömrü öngörüyor. Özellikle Intel Core i7 1260P'ye kıyasla Microsoft Teams görüntülü toplantılarında pil ömründe %45'lik bir kazanım olduğu iddia ediliyor. AMD, 76 watt saatlik güçlü pile sahip 16 inçlik bir model olan HP Elitebook 865'te MobileMark 2018 karşılaştırmasını kullanarak 6850U işlemcisinin 26,15 saatlik inanılmaz bir pil ömrüne sahip olduğunu iddia ediyor.