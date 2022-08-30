AMD Ryzen 7000 Serisi İşlemciler Tanıtıldı: İşte Fiyatlar

Bugün AMD, oyuncular, meraklılar ve içerik oluşturucular için bir sonraki yüksek performans çağını başlatan yeni "Zen 4" mimarisiyle desteklenen Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemci serisini tanıttı. 16 adede kadar çekirdeğe, 32 iş parçacığına ve optimize edilmiş, yüksek performanslı bir TSMC 5nm işlem sürecine sahip olan Ryzen 7000 serisi işlemciler, baskın performans ve lider enerji verimliliği sunuyor.

Önceki nesil ile karşılaştırıldığında AMD Ryzen 7950X işlemci, POV Ray'de içerik oluşturucular için %+29'a kadar tek çekirdek performansı iyileştirmesi, %45'e kadar daha fazla bilgi işlem, belirli oyunlarda %15'e kadar daha hızlı oyun performansı ve %15'e kadar daha hızlı oyun performansı sağlar. AMD'nin bugüne kadarki en geniş masaüstü platformu olan yeni Socket AM5 platformu, 2025'e kadar destekle uzun ömür için tasarlanmıştır.

AMD'nin Müşteri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Saeid Moshkelani duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"AMD Ryzen 7000 Serisi, yeni AMD Soket AM5 ile lider oyun performansı, içerik oluşturma için olağanüstü güç ve gelişmiş ölçeklenebilirlik getiriyor. Yeni nesil Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerle, hem oyuncular hem de içerik oluşturucular için en üst düzey PC deneyimini sunarak liderlik ve sürekli yenilik vaadimizi yerine getirmekten gurur duyuyoruz."

Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerin 27 Eylül'den itibaren tüm Dünya'da önde gelen perakendecilerden, 299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

AMD Ryzen 7000 Serisi İşlemcilerin Fiyatları