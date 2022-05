AMD, Ryzen 7000 Serisi İşlemcilerini Tanıttı

AMD, 2022 mali yılının ilk çeyreğinde halka açık sunumunda Ryzen 7000 serisi işlemcilerini tanıttı. Yeni Zen 4 serisi işlemciler, dizüstü bilgisayarlar için yeni “Dragon Range” serisi olacak. AMD, işlemcilerin bir oyun işlemcisi için şimdiye kadarki en yüksek çekirdek, iş parçacığı ve önbelleği sunacağını söylüyor. Bu cesur bir iddia ve doğrulamamız için en az bir yıl daha beklememiz gerekecek.

Eski Anandtech editörü Dr. Ian Cutress, AMD Ryzen 7000 serisi işlemcileri hakkında daha fazla bilgi içeren bir belge paylaştı. Belgeye göre, Dragon Range işlemcileri HX pazarının yerini alacak. AMD ayrıca yeni işlemcilerin "şimdiye kadarki en hızlı yaratıcı ve üretken performanslı mobil PC'ler" olacağını söylüyor.

Well there we go, @AMD Dragon Range replaces the HX market, DDR5. Phoenix in the more traditional H market, LPDDR5 only. Process node not mentioned. Graphics not mentioned. $AMD pic.twitter.com/4BCYQSMe1z