AMD, Ryzen 7000 Serisi İşlemcilerini Tanıttı

AMD, 2022 mali yılının ilk çeyreğinde halka açık sunumunda Ryzen 7000 serisi işlemcilerini tanıttı. Yeni Zen 4 serisi işlemciler, dizüstü bilgisayarlar için yeni “Dragon Range” serisi olacak. AMD, işlemcilerin bir oyun işlemcisi için şimdiye kadarki en yüksek çekirdek, iş parçacığı ve önbelleği sunacağını söylüyor. Bu cesur bir iddia ve doğrulamamız için en az bir yıl daha beklememiz gerekecek.

Eski Anandtech editörü Dr. Ian Cutress, AMD Ryzen 7000 serisi işlemcileri hakkında daha fazla bilgi içeren bir belge paylaştı. Belgeye göre, Dragon Range işlemcileri HX pazarının yerini alacak. AMD ayrıca yeni işlemcilerin "şimdiye kadarki en hızlı yaratıcı ve üretken performanslı mobil PC'ler" olacağını söylüyor.

Well there we go, @AMD Dragon Range replaces the HX market, DDR5. Phoenix in the more traditional H market, LPDDR5 only. Process node not mentioned. Graphics not mentioned. $AMD pic.twitter.com/4BCYQSMe1z — 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) May 3, 2022

Tabii bu iddiaların hepsi çok cesurca. Yeni nesil işlemciler üzerinde çalışan birçok başka şirketle birlikte AMD'nin Ryzen 7000 serisi işlemcilerinin tam olarak piyasada nereye konumlanacağını görmek ilginç olacak. Tabii ki bunun en iyi performans olacağını söylemek ve temelinde kanıtlamak oldukça zor ve farklı şeyler. Bu nedenle uygun kıyaslamalar ve canlı testler elde edene kadar bu işlemcilerin tam potansiyelini yorumlamak oldukça zor.

Ryzen 7000 Serisi İşlemciler Ne Zaman Çıkacak?

Elbette, bu soruları cevaplamamız biraz zaman alacak. AMD yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerini tanıtmış olabilir ancak henüz piyasaya sürmeye yakın bile değil. Dragon Range'in 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu da test edecek kişilerin elde edip testleri yayınlaması için devamında gelecek olan birkaç aylık süreci kapsıyor. Özellikle de mevcut küresel çip krizi düşünülünce bu tarihler daha da ileriye sarkabilir.

AMD, Dragon Range Ryzen 7000 serisi işlemcilerini piyasaya sürmenin yanı sıra Phoenix adlı başka bir işlemci alt kümesini daha tanıttı. Phoenix, daha ince ve daha hafif oyun dizüstü bilgisayarları için tasarlanıyor. Bu nedenle, Dragon Range işlemcileri ile aynı seviyede performans sunması beklenmiyor. Yine de daha ince bir oyun makinesi isteyenler için güzel bir seçenek olacağı düşünülüyor.