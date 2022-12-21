AMD Ryzen 7000 Threadripper Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

2022'de ezeli rakibi Intel'i market paylaşımı noktasında geride bırakmayı başaran AMD, yeni ürünlerle başarısını perçinlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen AMD Ryzen 7000 serisi işlemciler, fiyat performans olarak öne çıkıyordu. Yakın zamanda çıkması beklenen AMD Ryzen 7000 Threadripper'ın özellikleri de belli oldu.

96 çekirdekli işlemci mimarisine sahip olan AMD Ryzen 7000 Threadripper, firmanın şimdiye kadar çıkardığı en güçlü işlemci olacak. Threadripper serisi, premium oyun deneyimi yaşamak isteyenleri ve profesyonel alanı hedefliyor

AMD Ryzen 7000 Threadripper Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Storm Peak kod adıyla geliştirilen AMD Ryzen 7000 Threadripper hakkında henüz resmi bilgiler gelmese de güvenilir kaynaklar arasında gösterilen bir Twitter kullanıcısı, yonga setinin özelliklerini ve çıkış tarihini sızdırdı.

Gelen bilgilere göre 4 kanallı bellek desteğine sahip olması beklenen AMD Ryzen 7000 Threadripper, 64 PCIe Gen5 ve 8 PCIe Gen3 şeridi ile birlikte gelecek.

Ayrıca profesyonel deneyim yaşamak isteyenlere özel olarak tasarlanan AMD Ryzen 7000 Threadripper Pro'da 8 kanal yer alması bekleniyor.

Uzun süredir 64 çekirdekli işlemcilerde başarısını kanıtlayan AMD'nin yeni Threadripper serisiyle birlikte maksimumda 96 çekirdeğe çıkacağı düşünülüyor.

AMD Ryzen 7000 Threadripper yonga setlerinin Eylül 2023 tarihinde markette yerini alması bekleniyor.