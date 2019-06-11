AMD, Ryzen 9 3950X'i Tanıttı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

AMD, yeni işlemcisi Ryzen 9 3950X'i tanıttı. Sizler için Ryzen 9 3950X'in tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

AMD Ryzen 9 3950X Özellikleri

E3 2019 fuarında tanıtılan yeni Ryzen 9 3950X, 16 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına sahip. Oyuncular için üretilen yeni işlemci, 4.7 Ghz frekans hızına kadar çıkabilmekte. İşlemcinin temel frekansı 3.5 Ghz. 72MB'lık bir önbelleğe sahip olan Ryzen 9 3950X, sadece 105 watt enerji tüketmekte. Görünüşe göre oyun tutkunları AMD'nin yeni işlemcisini çok sevecek.

AMD çalışanı Travis Kirsch yeni işlemci hakkında "Bunu yaptıktan sonra insanların bir Intel işlemci satın almaları için herhangi bir neden olduğunu sanmıyorum" dedi.

AMD Ryzen 9 3950X Fiyatı

AMD Ryzen 9 3950X'in fiyatının 750 dolar olduğu açıklandı. Eylül ayında satışa çıkması beklenen yeni işlemcinin ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak 750 dolar vergiler hariç 4.340 TL'ye tekabül etmekte.

Sizler AMD Ryzen 9 3950X hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce AMD Ryzen 9 3950X pahalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!