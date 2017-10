AMD Ryzen Mobil İşlemciler Dizüstü Bilgisayarlarımıza Geliyor!

AMD Ryzen işlemciler, masaüstü işlemci piyasasında uzun süredir Intel'in gölgesinde kalan AMD'yi eski şanlı günlerine geri döndürmüştü. Fakat dizüstü bilgisayarlar ve mobil işlemciler söz konusu olduğunda Intel tartışmasız bir tekel konumundaydı.

AMD, geçtiğimiz senelerde sınırlı sayıda mobil işlemci üretmişti, bu işlemcileri kullanan bilgisayarlarla nadiren karşılaşıyorduk. Bir süredir, Ryzen ile yenilenen AMD işlemci mimarisinin Raven Ridge kod adlı mobil işlemcilerle diziüstü bilgisayarlara da geleceği konuşuluyordu. AMD bu iddialara resmi bir yanıt verdi ve dizüstü bilgisayarlar için 2 adet mobil işlemci tanıttı. AMD Ryzen 7 2700U ve AMD Ryzen 5 2500U dahili grafik çipi barındıran APU'lar olarak karşımıza çıkıyor. Piyasadaki en ince bilgisayar modelleri olan Ultrabook bilgisayarlar için tasarlanmış bu işlemciler VEGA mimarisine sahip grafik çipleriyle destekleniyorlar. AMD'nin grafik çipleri konusundaki ustalığı göz önünde bulundurulursa yeni APU modellerinin dizüstü bilgisayarlarda gözle görülür bir fark yaratacağını söyleyebiliriz. AMD Ryzen 7 2700U ve AMD Ryzen 2500U'nun teknik özellikleri şu şekilde listelenmekte:

İşlemci Modeli Çekirdek Sayısı İş Parçacığı Maks. Saat Hızı (GHz) Grafik İşlem Ünitesi Maks. GPU Saat Hızı L2/L3 Ara Bellek (MB) cTDP (Watt) AMD Ryzen 7 2700U 4 8 3.8 10 1300 6 15 W Nominal AMD Ryzen 5 2500U 4 8 3.6 8 1100 6 15 W Nominal

Görüleceği üzere her iki işlemci de 4 çekirdekli ve multi-threading desteğiyle aynı anda 8 iş komutunu işleyebiliyor. Maksimum işlemci hızları ise hiç de kötü değil. Buna, VEGA mimarisine sahip grafik çipi de dahil edilince ortaya başarılı bir oyun performansı çıkabilir. AMD, bu işlemcileri League of Legends, CS: GO, DOTA 2 ve Overwatch gibi oyunlarda 1080p çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi yaşatabilecek şekilde geliştirdiğini ifade ediyor. VEGA mimarisinin bir avantajı olarak bu işlemdciler FreeSync 2 ve HDR desteğine de sahipler.

Yeni mobil işlemcilerin önümüzdeki haftalarda HP, Acer, Lenovo gibi üreticilerin bilgisayarları üzerinde kullanıcıların beğenisine sunulacağı bildirilirken, 2018 yılında platform güncellemeleri geleceğinin sözü veriliyor.