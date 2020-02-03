AMD Ryzen Threadripper 3990X, Intel'in 10.000 Dolarlık İşlemcisini Ezdi Geçti!

AMD’nin çok yakında duyuracağı 64 çekirdekli Threadripper 3990X işlemcisinin test sonuçları paylaşıldı. Intel’in 10 bin dolarlık Xeon Platinum 8280 işlemcisinden çok daha iyi performans sergilediği görülüyor. Kurumsal ve profesyonel kullanıcılar Intel yerine AMD’yi tercih edebilir.

AMD’nin 7 Şubat’ta tanıtacağı AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-çekirdek işlemcinin benchmark sonuçları paylaşıldı. Sızıntılara göre AMD’nin 3990 Ryzen Threadripper 3990X işlemcisi, Intel’in çift Xeon Platinum 8280 işlemcisine kafa tutuyor. Her Xeon Platinum 820, 28 çekirdek ve 56 iş parçacığına sahipken, AMD Threadripper 3990X işlemci 64 çekirdek ve 128 iş parçacığına sahip.

AMD işlemci çok daha ucuz olmasına rağmen Intel işlemciden yüzde 17.8 daha iyi performans ortaya koyuyor. Fiyat kıyasına girmişken, Intel Xeon Platinum 8280 işlemcinin fiyatı 10.000 dolar, AMD Ryzen Threadripper 3990X işlemcinin fiyatı 3990 dolar. Arada ciddi bir fiyat farkı var. Görünün o ki kurumsal müşteriler ve profesyonel kullanıcılar daha ucuza daha iyi performans sergileyen AMD’nin işlemcisini tercih edecek. Bu noktada, Intel’in Cooper Lake ve Ice Lake Xeon işlemcilerini üç ay ertelediğini ve mevcut işlemci serisinde büyük fiyat indirimlerine gittiğini hatırlatalım. Intel, pazarı AMD’yi bırakmayacak gibi görünüyor.

3. Nesil AMD Ryzen Threadripper 3990X, dünyanın ilk 64-çekirdek HEDT işlemcisi olarak 7 Şubat 2020’de pazara giriş yapacak. Çıkış yaptığında daha net karşılaştırma şansımız olacak.