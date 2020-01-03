AMD, Son 14 Yıldaki En Başarılı Dönemini Yaşıyor

İşlemci pazar payı için AMD ve Intel arasındaki mücadele son derece yakınlaşıyor gibi görünüyor. PassMark verilerine göre AMD, pazarın yüzde 40'ına sahip olmuş durumda ve bu istatistik şirketin 14 yıldan uzun süredir görmediği bir başarı seviyesi.

Bu, bir süredir işlemci pazarının neredeyse tamamen hakimiyetini kazanan Intel için endişe verici bir haber. AMD'nin 2019'da aldığı şirket içi kararlar da dahil olmak üzere AMD Ryzen 3000 serisi ve agresif fiyatlandırma stratejisi, Intel'in pazar payının etkileyici bir oranda kopmasını sağladı.

PassMark yalnızca Windows'ta kullanılabildiğinden dolayı bu rakamların Windows tabanlı bilgisayarlar için geçerli olduğunu belirtelim. Ayrıca PassMark'ın belirttiği gibi, diğer işlemci üreticileri dahil edilmedi, “AMD ve Intel dışında az sayıda CPU türü yer alıyor ancak bunlar grafik yapmaya değmeyecek kadar küçük”

AMD'nin son zamanlardaki başarısı Intel'in pazar payını yakaladı ve Intel'in müşterilerini geri kazanması için özel bir şey ortaya çıkarması gerektiğini gösteriyor. AMD'nin 7nm işlemcilerinin karşısında Intel hala 14nm yonga seti kullanıyor ve AMD'nin oyun tarafında daha başarılı olduğunu söylemek mümkün.