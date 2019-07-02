AMD, "Teknolojisini Çin ile Paylaşıyor" İddiasına Sert Çıktı

Geçtiğimiz günlerde çip üreticisi AMD'nin teknolojisini Çin hükümetiyle paylaştığı iddası ortaya atılmıştı. Bu iddiayı kabul etmeyen AMD, her ülkeye eşit ve ABD Bakanlıklarına şeffaf davrandıklarını söyledi.

Çin hükümeti tarafından desteklenen bir süper bilgisayara çip ortaklığı sağlayan AMD'nin, Amerikan kurallarını atlamak için iki ortak girişim arasında karmaşık bir yapı oluşturduğu dile getirilmişti. Hatta AMD'nin, Çin hükümeti tarafından desteklenmesi koşuluyla ulusal güvenlik tehditi oluşturduğu belirtilmişti.

Ancak bu iddialara karşı sert bir dil kullanan çip üreticisi, ABD Bakanlıklarına karşı her şeyi doğru ve şeffaf bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Devletin tüm kurumlarını bilgilendirdiklerini ifade eden AMD'den Harry Wolin "AMD, ortak girişimler yaratma konusundaki iddiaları şeffaf ve dürüstlüğünü göstererek yanıtlıyor" şeklinde konuştu.

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